É diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas
Algumas dicas de segurança para o carnaval
Alegria e responsabilidade não são opostas, caminham juntas. Uma folia segura garante que a festa termine bem e que as cidades retomem sua rotina com menos danos e mais boas memórias
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00