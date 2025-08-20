Carnaval 2026

Carnaval de Vitória terá duas noites de desfiles do Grupo Especial e outras mudanças

Pela primeira vez em uma década, o Grupo Especial se apresenta em duas noites no Sambão do Povo. Confira a ordem dos desfiles

Aline Almeida Reporter / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 14:03

Desfile da Boa Vista, Sambão do Povo Crédito: Ricardo medeiros

O Carnaval de Vitória passará por uma mudança histórica em 2026. Os desfiles do Grupo Especial deixam de acontecer em apenas uma noite e passam a ocupar duas datas seguidas: 6 e 7 de fevereiro, no Sambão do Povo. Ao todo, dez agremiações se dividirão na avenida, em um formato que promete maior qualidade artística, melhor organização e mais segurança para o público. A venda de ingressos será anunciada em breve.

A decisão partiu de uma articulação entre a Prefeitura de Vitória, a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) e representantes das agremiações. Desde 2015, sete escolas se apresentavam em uma única noite, modelo que gerava atrasos e até apresentações sob o sol da manhã seguinte.

Leia mais Carnaval o ano inteiro: veja a lista de feijoadas das escolas de samba do Espírito Santo

“Nosso carnaval cresceu. Os carros alegóricos estão maiores e os espaços de concentração e dispersão já não comportavam tudo em uma única noite”, explicou Edson Neto, presidente da Liesge. Ele lembra que o regulamento foi alterado em outubro de 2024, permitindo alegorias de até 11 metros de altura, dois a mais do que antes.

O desfile da Série Ouro seguirá no fim de semana anterior ao carnaval nacional.

Confira o desfile da Piedade de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini

Enredos com ancestralidade e cultura capixaba

As dez escolas do Grupo Especial já definiram seus enredos, que vão da valorização da ancestralidade e da espiritualidade a homenagens a personalidades históricas e referências regionais. A expectativa é de desfiles que reforcem a identidade cultural do Carnaval de Vitória.

Nos barracões, a preparação já é intensa. Segundo a Liesge, a divisão dos desfiles em duas noites permitirá que cada escola tenha mais tempo e espaço para mostrar seu trabalho. Além disso, a escolha dos enredos reforça a proposta de valorizar a ancestralidade, discutir questões sociais e destacar símbolos do Espírito Santo.

A expectativa é de que a nova configuração coloque o Carnaval de Vitória em um novo patamar, consolidando-o entre os mais importantes do país.

Desfile da Escola de Samba Mocidade Unida da Glória, a MUG Crédito: Carlos Alberto Silva

Ordem dos desfiles do Grupo Especial – Carnaval de Vitória 2026

Sexta-feira, 6 de fevereiro Pega no Samba: “Okê Caboclo Sete Flechas – Guardião ancestral da natureza” Novo Império: “Aruanayê – Guardiãs dos mistérios ancestrais” Unidos de Jucutuquara: “Arreda homem que aí vem mulher” Mocidade Unida da Glória (MUG): “O diário verde de Teresa” Imperatriz do Forte: “Xirê: Festejos às Raízes”

Sábado, 7 de fevereiro Rosas de Ouro: “Escrito nas Estrelas” Unidos da Piedade: “Papo Furado” Independente de Boa Vista: “João do Congo: A voz que dança nas folhas da resistência” Chegou o Que Faltava: “Orí – Sua cabeça é seu guia” Andaraí: “Oxumarê: a serpente que une o céu e a terra”

Este vídeo pode te interessar