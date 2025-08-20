Carnaval de Vitória terá duas noites de desfiles do Grupo Especial e outras mudanças

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 14:03
O Carnaval de Vitória passará por uma mudança histórica em 2026. Os desfiles do Grupo Especial deixam de acontecer em apenas uma noite e passam a ocupar duas datas seguidas: 6 e 7 de fevereiro, no Sambão do Povo. Ao todo, dez agremiações se dividirão na avenida, em um formato que promete maior qualidade artística, melhor organização e mais segurança para o público. A venda de ingressos será anunciada em breve.
A decisão partiu de uma articulação entre a Prefeitura de Vitória, a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) e representantes das agremiações. Desde 2015, sete escolas se apresentavam em uma única noite, modelo que gerava atrasos e até apresentações sob o sol da manhã seguinte.
“Nosso carnaval cresceu. Os carros alegóricos estão maiores e os espaços de concentração e dispersão já não comportavam tudo em uma única noite”, explicou Edson Neto, presidente da Liesge. Ele lembra que o regulamento foi alterado em outubro de 2024, permitindo alegorias de até 11 metros de altura, dois a mais do que antes.
O desfile da Série Ouro seguirá no fim de semana anterior ao carnaval nacional.
As dez escolas do Grupo Especial já definiram seus enredos, que vão da valorização da ancestralidade e da espiritualidade a homenagens a personalidades históricas e referências regionais. A expectativa é de desfiles que reforcem a identidade cultural do Carnaval de Vitória.
Nos barracões, a preparação já é intensa. Segundo a Liesge, a divisão dos desfiles em duas noites permitirá que cada escola tenha mais tempo e espaço para mostrar seu trabalho. Além disso, a escolha dos enredos reforça a proposta de valorizar a ancestralidade, discutir questões sociais e destacar símbolos do Espírito Santo.
A expectativa é de que a nova configuração coloque o Carnaval de Vitória em um novo patamar, consolidando-o entre os mais importantes do país.
