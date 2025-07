Tradição

Carnaval o ano inteiro: veja a lista de feijoadas das escolas de samba do Espírito Santo

Três agremiações já confirmaram as atrações dos eventos e começaram a vender ingressos; confira

Publicado em 29 de julho de 2025 às 14:30

Feijoada da MUG já tem data para acontecer. Crédito: Fávio Rocha (2024)

Que o carnaval começa bem antes da avenida todo mundo sabe, e na Grande Vitória, o aquecimento já iniciou com a temporada das tradicionais feijoadas, que reúnem foliões e agitam as quadras das agremiações. Pensando nisso, HZ separou uma lista com os eventos previstos para você se programar e não perder nenhum samba. >

Em agosto, duas escolas já têm data para receber a comunidade. No dia 10 de agosto, a Mocidade Unida da Glória faz a sua 23º feijoada, na quadra da escola, em Vila Velha. A festa acontece a partir de 12h e os ingressos podem ser adquiridos na quadra da agremiação, por R$ 80. >

“A feijoada representa a tradição de uma festa que reúne os muguianos para o projeto 2026. É um 'start' dos trabalhos de barracão. É com a reunião de esforços e recursos desse evento que começamos a executar o nosso desfile do ano seguinte”, explica Patrick Rocha, diretor administrativo da MUG. >

Entre as atrações estão Thiago Brito, Andrea Nery, DJs Pato e Rabanada, além de um show à parte da Bateria Pura Ousadia, acompanhada da rainha de bateria Layla Bastos, passistas, baianas, velha guarda, casais de mestre-sala e porta-bandeira, musas e musos, destaques e demais segmentos da agremiação. Serão 8 horas de festa e 3 toneladas de feijoada. >

Já a Unidos da Piedade, agremiação mais antiga do carnaval capixaba, fecha o mês com sua tradicional feijoada no dia 31. A festa acontece no Gordinho Sambão, em Vitória, e os ingressos custam a partir de R$ 70. As atrações já divulgadas são LeqSamba e Lilian Lomeu, e a escola promete muita alegria com samba, axé, DJs e apresentação da bateria Ritmo Forte e os demais segmentos da Piedade.>

Para o presidente Jocelino Júnior, "a feijoada da Unidos da Piedade se tornou uma festa tradicional da comunidade, conseguindo reunir as famílias e os amantes da escola em uma grande celebração". >

Festa também em Cariacica! A Independente de Boa Vista realiza a tradicional feijoada no dia 13 de setembro, na Matrix Shows. Os ingressos custam R$ 70 + 1 kg de alimento (2º lote), e podem ser adquiridos pelo site Brasil Ticket ou nos quatro pontos físicos de venda: Lojinha da Boa Vista, Country Ville, Bar do Beto e Casa Arabá. Os dias e horários para retirada dos abadás também já foram divulgados no Instagram da agremiação. >

Para agitar a festa, já estão confirmados Pele Morena e Casaca. Esse é o primeiro ano que a feijoada entra para o calendário oficial de festas de Cariacica. >

Grupo Pele Morena vai se apresentar na Feijoada da Boa Vista Crédito: Divulgação

Veja todas as feijoadas

10 de agosto : MUG

: MUG 31 de agosto : Unidos da Piedade

: Unidos da Piedade 13 de setembro : Independente de Boa Vista

: Independente de Boa Vista 5 de outubro : Novo Império

: Novo Império 19 de outubro : Chegou O Que Faltava

: Chegou O Que Faltava 9 de novembro : Jucutuquara | Pega no Samba

: Jucutuquara | Pega no Samba 15 de novembro : Andaraí

: Andaraí 16 de novembro : Rosas de Ouro

: Rosas de Ouro 14 de dezembro: Imperatriz do Forte >

