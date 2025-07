Para balançar a arquibancada

Após competição, MUG define samba-enredo para o Carnaval 2026; confira a letra

A disputa aconteceu entre 6 composições; o ganhador foi definido na quadra da escola e faturou R$ 15 mil

Publicado em 10 de julho de 2025 às 13:30

MUG define samba-enredo para o Carnaval 2026: conheça “O Diário Verde de Teresa” Crédito: Favio Rocha

Faltando ainda sete meses para o carnaval, a Mocidade Unida da Glória (MUG) já definiu o samba-enredo que embalará seu desfile no Sambão do Povo em 2026. Intitulada “O Diário Verde de Teresa”, a obra foi escolhida após uma disputa entre seis composições, ao longo de três fases eliminatórias.

Após uma acirrada disputa para a escolha do enredo, a MUG definiu como vencedora a obra “O Diário Verde de Teresa”, da parceria nº 1, assinada por Diego Nicolau, Charles Silva, Vinicius Ferreira, Rafael Gigante, Gigi da Estiva, JB Oliveira, Sandro Compositor e Silvio Mesquita.

Em uma grande festa na quadra, marcada por emoção até o último verso, a escolha do samba-enredo foi o ponto alto de uma disputa que reuniu seis obras ao longo de três fases eliminatórias. A grande final, realizada na noite de domingo (6), em Vila Velha, contou com a apresentação dos três sambas finalistas, os de número 01, 04 e 06, e consagrou a parceria campeã com um prêmio de R$ 15 mil, o maior valor já pago por uma escola de samba do Espírito Santo a uma composição carnavalesca.

Inspirado na história da princesa e naturalista alemã Teresa da Baviera, que percorreu o Espírito Santo no final do século XIX, o samba vencedor apresenta o enredo “O Diário Verde de Teresa”. A narrativa é desenvolvida pelo carnavalesco Petterson Alves e assinada pelo enredista Léo Soares. A proposta mistura a trajetória real da exploradora com elementos da cultura indígena, exaltando tanto a riqueza da natureza capixaba quanto o legado deixado por Teresa em seus registros científicos e culturais.

Samba-enredo campeão: "O Diário Verde de Teresa". Presidente: Robertinho. Direção de Carnaval: Slin Ribeiro. Carnavalesco: Petterson Alves. Enredista: Léo Soares. Compositores: Diego Nicolau; Charles Silva; Vinicius Ferreira; Rafael Gigante; Gigi da Estiva; JB Oliveira; Sandro Compositor; Silvio Mesquita >

Confira a letra:

Você que adentrou as minhas matas

Embarcou na encantada canoa pra desbravar

Catalogar a natureza capixaba

Brava mulher, bem-vinda ao meu lugar

O teu diário, inventário da beleza

A riqueza na floresta

Um sinônimo de paz

À margem do perigo, o descanso

Que adormeceu ao canto de um coral de animais

Arauê añuã, arauê

O Espírito Santo kuña é você

O encontro nativo é encantamento

Que traz o sentido pro acolhimento

E despertou

A missão não acabou

Era a promessa de um delírio inusitado

Experiência muito além da ciência

Visões de um futuro ameaçado

Canta, meu leão

Mostra que a luta nunca foi em vão

Força, meu leão

Resistir é nosso ideal

Nos escritos teus, páginas de Deus

Verde que emoldura o carnaval

Meu samba é clamor, sentimento de vitória

Fiel retrato do legado de Teresa

A Mocidade Unida dá glória

A essa história de amor à natureza>

