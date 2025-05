Enredo campeão

Sebastião Salgado foi tema de escola de samba ameaçada por prefeito no ES

Fotógrafo, que morreu nesta sexta-feira (23), foi enredo da Independente da Boa Vista no Carnaval de 2025

Sebastião Salgado, que morreu nesta sexta-feira (23) aos 81 anos, foi enredo da Independente da Boa Vista no Carnaval de 2025. O prefeito de Cariacica (ES), Euclério Sampaio (MDB), ameaçou cortar a verba da escola de samba após a agremiação exaltar o MST (Movimento dos Sem Terra) em uma de suas alas durante o desfile.>

Ala reuniu 40 militantes capixabas do MST. Batizado de "Terra", o grupo visava relembrar a conexão entre o fotógrafo e o movimento social. Ao todo, o desfile contou com 19 alas.>

Cariacica fica na região metropolitana da capital capixaba e abriga sede da Independente. A escola de samba foi campeã do Carnaval de Vitória após homenagear o fotógrafo.>

Prefeito se manifestou dizendo que repasses à escola seriam cortados. Em nota, Sampaio disse que não compactua com "homenagens a movimentos criminosos, que espalham o terror e a tristeza no campo", que não sabia da ala do MST e prometeu "responsabilizar a escola da forma cabível".>