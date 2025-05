Ícone

Sebastião Salgado falou sobre a morte em 2024

"Não me engajaria em um projeto que se arrastasse por seis ou sete anos"; artista morreu nesta sexta (23)

SEM MEDO DA MORTE

Salgado lembrou que "está mais próximo da morte". "As pessoas vivem, quando muito, até os 90, e estou mais próximo da morte (...) Não me engajaria em um projeto que se arrastasse por seis ou sete anos, porque possivelmente não teria como concluí-lo.">

TRABALHO DO FOTÓGRAFO ESTÁ EM EXPOSIÇÃO

Ele morava com a mulher, Lélia Salgado, e o Filho Rodrigo, em um apartamento em Paris, perto da Praça da Bastilha. O estúdio dele na cidade guarda um acervo com mais de 500 mil imagens.>

O trabalho do fotógrafo está em destaque no centro Les Franciscaines, na comuna francesa de Deauville, em uma mostra aberta ao público até o dia 1º de junho de 2025. A exposição foi organizada em colaboração com a Maison Européenne de la Photographie, que possui mais de 400 obras do artista no acervo.>