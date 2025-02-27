Um olhar além do óbvio: o que Sebastião Salgado nos ensina através das fotos

Vitor Jubini e Sebastião Salgado Crédito: Ricardo Medeiros e Renato Amoroso

"Foi dentro da biblioteca do curso de Comunicação Social que fui transportado a realidades distantes. Cada página folheada dos livros do fotógrafo Sebastião Salgado, hoje com 81 anos, ecoava um grito vindo do fundo da alma de quem compreende a imensidão da diversidade humana. A cada fotografia contemplada, o mundo perfeito em cores pintado pelos sonhadores ia perdendo a saturação. O preto e branco escancarava as mazelas sociais, tudo aquilo que ninguém queria mostrar estava ali sob o olhar ativista de Salgado. Impossível não se inspirar.

A relevância cultural do trabalho de Sebastião Salgado rompe as demarcações fotográficas e ocupa um espaço valioso nas terras da documentação humana. Com uma narrativa visual poderosa, o fotógrafo documenta migrações, conflitos, trabalho e sobrevivência em diversas partes do mundo. O olhar além do óbvio de Salgado provoca reflexões contundentes e sensibiliza o público, contribuindo para debates sobre direitos humanos e justiça social.

O vínculo de Sebastião Salgado com o Espírito Santo sempre foi um motivo a mais para nos orgulhamos deste profissional que se dedica a documentar a essência do ser humano e o impacto das nossas ações no planeta. Recentemente, tivemos dois momentos marcantes para celebrar Sebastião Salgado.

Boa Vista encontrou Sebastião Salgado para apresentar o enredo para o Carnaval Crédito: Fávio Rocha

Primeiro, em dezembro de 2024, a visita do próprio Salgado a Vitória para participar da exposição “Outras Américas", na galeria Mosaico Imagem, comandada por Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi. No mesmo dia, o fotógrafo deu uma extraordinária palestra antes de uma projeção de suas fotos musicadas por uma orquestra no teatro do Sesc Glória.

E no último fim de semana, durante os desfiles das escolas de samba capixabas, a Independente de Boa Vista prestou uma homenagem histórica ao fotógrafo. A comunidade de Cariacica conquistou o público e os jurados desfilando com o enredo “Os Olhos do Mundo - Assombros de Sebastião Salgado”, sendo a campeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2025

Vitor Jubini no desfile da Boa Vista, no Sambão do Povo Crédito: Ricardo Medeiros

Junto com alguns colegas fotógrafos, tive a honra de ser convidado para participar do desfile e pude comprovar de perto um espetáculo emocionante. Foi louvável a forma como a vida e a obra de Sebastião Salgado foi apresentada na avenida. A Independente de Boa Vista abordou assuntos profundos com clareza e simplicidade, mostrando como a cultura popular pode ser eficiente no combate à ignorância e à desinformação."