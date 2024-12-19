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Carnaval 2025

Enredo da Boa Vista, Sebastião Salgado encontra integrantes da escola no ES

Encontro em Vitória reuniu membros da escola de samba, que apresentaram o enredo feito em homenagem ao fotógrafo consagrado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 17:28

Boa Vista encontra Sebastião Salgado e apresenta enredo para o Carnaval 2025
Boa Vista encontra Sebastião Salgado e apresenta enredo para o Carnaval 2025 Crédito: Fávio Rocha
A escola de samba Boa Vista viveu um momento histórico nesta quinta-feira, dia 19, ao se encontrar com Sebastião Salgado, o homenageado do enredo para o Carnaval 2025. O encontro aconteceu no teatro Sesc Glória, em Vitória, e contou com a presença do presidente da escola, Emerson Xumbrega, do carnavalesco Cahe Rodrigues, da porta-bandeira Vanessa Benitez e do diretor de carnaval Isclei Nascimento.
O carnavalesco Cahe Rodrigues teve a oportunidade de apresentar ao renomado fotógrafo os detalhes do enredo que será levado ao Sambão do Povo. Inspirado na obra e na vida de Sebastião Salgado, o enredo busca exaltar sua trajetória e seu olhar único sobre o mundo, especialmente sua luta pela preservação ambiental e os registros dos povos esquecidos.
Durante o encontro, o presidente Emerson Xumbrega destacou a importância desse momento para a comunidade da Boa Vista. "É uma honra imensa levar para a avenida a história de um dos maiores fotógrafos do mundo, que tanto enriquece a cultura e nos inspira com seu olhar sobre a humanidade. Esse momento não é só especial para a escola, mas para todo o samba capixaba", afirmou o presidente.
Boa Vista encontra Sebastião Salgado e apresenta enredo para o Carnaval 2025
Boa Vista encontra Sebastião Salgado e apresenta enredo para o Carnaval 2025 Crédito: Fávio Rocha
Sebastião Salgado, conhecido mundialmente por suas fotografias que retratam temas sociais e ambientais com sensibilidade ímpar, mostrou-se emocionado com a homenagem. “Saber que minha história será contada por uma escola tão tradicional e respeitada é motivo de muita alegria. Estou curioso para ver como transformarão as minhas imagens em samba e arte na avenida”, comentou o fotógrafo.
O carnavalesco Cahe Rodrigues ressaltou que o encontro foi essencial para alinhar a visão artística com o legado de Sebastião Salgado. “Foi um momento de troca e inspiração. Apresentar a ele o que estamos desenvolvendo para o Carnaval foi emocionante. Nossa missão é transformar sua história em um desfile impactante, que toque o coração de quem assistir”, declarou.

Ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2025

  • Grupo Especial — 22 de fevereiro
  • Unidos de Jucutuquara
  • Chegou o Que Faltava
  • Unidos da Piedade
  • Mocidade Unida da Glória (MUG)
  • Novo Império
  • Independente de Boa Vista
  • Imperatriz do Forte

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