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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Fotógrafo Sebastião Salgado vem a Vitória para a mostra “Outras Américas”

Publicado em
04 dez 2024 às 11:24
Sebastião Salgado
Sebastião Salgado Crédito: Renato Amoroso
Considerado um dos maiores fotógrafos de todos os tempos, Sebastião Salgado vem a Vitória para a abertura da exposição  “Outras Américas”, na Mosaico Fotogaleria. A exposição, que reúne 22 fotografias do artista, será aberta ao público no dia 20 de dezembro.
A mostra faz parte das comemorações dos 6 anos do espaço cultural de Gabriel Lordêllo e Tadeu Bianconi.  E para celebrar a data, a Mosaico lança o projeto “Encontros com a Fotografia Contemporânea”.
Com apoio do artista visual Bruno Zorzal, o projeto vai apresentadar exposições, palestras, projeções e cursos com fotógrafos e artistas locais, nacionais e internacionais nos próximos 6 meses.
Foto da exposição
Foto da exposição "Outras Américas" Crédito: Sebastião Salgado

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