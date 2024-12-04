Fotógrafo Sebastião Salgado vem a Vitória para a mostra “Outras Américas”

Considerado um dos maiores fotógrafos de todos os tempos, Sebastião Salgado
vem a Vitória para a abertura da exposição “Outras Américas”, na Mosaico Fotogaleria. A exposição, que reúne 22 fotografias do artista, será aberta ao público no dia 20 de dezembro.
A mostra faz parte das comemorações dos 6 anos do espaço cultural de Gabriel Lordêllo e Tadeu Bianconi. E para celebrar a data, a Mosaico lança o projeto “Encontros com a Fotografia Contemporânea”.
Com apoio do artista visual Bruno Zorzal, o projeto vai apresentadar exposições, palestras, projeções e cursos com fotógrafos e artistas locais, nacionais e internacionais nos próximos 6 meses.