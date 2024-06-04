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Fotografia

Foto de Sebastião Salgado entra em lista de imagens que definem a era moderna

New York Times diz que clique mostra trabalhadores 'em miniatura contra o plano de fundo de enorme cova na terra'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Junho de 2024 às 14:49

Sebastião Salgado entra em lista de imagens que definem a era moderna
Sebastião Salgado entra em lista de imagens que definem a era moderna Crédito: Sergio Lima/Folhapress/Divulgação
O fotógrafo Sebastião Salgado teve uma foto selecionada para a lista de 25 imagens que definem a era moderna feita pelo New York Times. Foram selecionados cliques feitos ao redor do mundo desde o ano 1955.
A foto do brasileiro que foi escolhida mostra trabalhadores numa área de garimpo em Serra Pelada, no estado do Pará. A imagem foi feita em 1986.
Foto de Sebastião Salgado em Serra Pelada, no Pará, feita em 1986
Foto de Sebastião Salgado em Serra Pelada, no Pará, feita em 1986 Crédito: Reprodução
"Um dos aspectos mais marcantes das fotografias de Sebastião Salgado de uma mina de ouro a céu aberto no Brasil é a escala", diz o jornal americano. "Milhares de homens --seus corpos curvados e frágeis-- são representados em miniatura contra o plano de fundo de uma enorme cova na terra."
O texto, assinado pelo escritor e crítico de arte Emmanuel Iduma, afirma que Salgado opta por não incluir o horizonte no quadro. "O espectador não consegue ver onde termina a jornada perigosa dos trabalhadores."
"Quando foram publicadas em 1987 na The New York Times Magazine, elas revelaram uma corrida do ouro do final do século 20 e as condições terríveis enfrentadas por aqueles no fundo dela", diz Iduma, que ainda conta que o brasileiro passou 35 vivendo ao lado dos mineiros em Serra Pelada, quando tirou as fotos.
Iduma ainda cita que os críticos de Salgado o rotulam de "esteta da miséria", "usando a situação dos pobres e marginalizados para criar imagens visualmente marcantes".
Mas também traz uma resposta do fotógrafo dada ao Guardian. "As fotos que tirei, tirei do meu lado, do meu mundo, de onde venho", ele disse ao jornal britânico. "A falha que meus críticos têm, eu não tenho. É o sentimento de culpa."
As 25 imagens selecionadas pelo New York Times foram escolhidas por um "grupo de especialistas", diz o jornal. Eles se reuniram "para discutir as imagens que melhor capturaram --e mudaram-- o mundo desde 1955".
Além de Salgado, foram escolhidas fotografias de nomes como Robert Frank, Gordon Parks, Alberto Korda, Diane Arbus, Malcolm Browne, Ernest C. Withers,Cindy Sherman, Nan Goldin, Stuart Franklin, Richard Drew, Deana Lawson e Carlijn Jacobs, entre outros.

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