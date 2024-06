3° Festival Internacional de Dança do Espírito Santo chega a Aracruz

A terceira edição do Festival Internacional de Dança do Espírito Santo (FIDES) veio com novidades neste ano. Iniciado no mês de abril, em Fundão, o evento está acontecendo no formato itinerante. No dia 16 de junho, será a vez de Aracruz receber o evento na EMEF Zenília Varzem Ribeiro, em Barra do Riacho.



Além de Aracruz, o festival ainda vai passar por Serra, Vila Velha e Vitória. Com exceção da capital, que irá sediar o encerramento com diversas atividades, os demais municípios irão receber mostras não competitivas, tendo foco nas apresentações. Todos os participantes ganham medalha de participação. “Nosso objetivo é impulsionar a cultura também no interior, onde a oferta de eventos e oportunidades é mais escassa”, diz Liviane Pimenta, idealizadora do festival.