Simone Mendes e Bell Marques animam 2° dia do Festival de Alegre 2024; veja como foi

Segundo dia do Festival de Alegre 2024 contou com Simone Mendes, Henrique & Juliano, KVSH e Bell. Crédito: Arthur Louzada

Mais um dia do Festival de Alegre 2024 concluído com sucesso! Na noite desta sexta (31), Simone Mendes, Henrique & Juliano, KVSH e Bell Marques subiram ao palco e embalaram a multidão de fãs presentes.



O cantor Glauco foi o capixaba responsável pela abertura desta segunda noite de evento.

É uma responsabilidade muito grande. Estou dividindo a noite - e o mesmo palco - com grandes atrações da música brasileira. Para a gente estar aqui representando a nossa música capixaba é muito bom. Conseguimos entregar um início de noite muito bacana para a galera"

Entre os destaque da noite, uma mudança na programação. Alguns contratempos na logística fizeram com que a ordem dos últimos dois shows fosse invertida e Bell Marques encerrasse as apresentações, logo após a participação de KVSH. Ainda assim, o público pode dizer em coro que valeu! Confira todos os detalhes:

SIMONE MENDES

Simone Mendes foi a primeira artista nacional a subir no palco durante o segundo dia do Festival de Alegre 2024. A sertaneja foi ovacionada pelo público que já aquecia a voz cantando trechos da canção “Dois Tristes”, lançada pela artista neste ano. Foi preciso apenas acenar e dizer “Bora, migles” para que os fãs ficassem em polvorosa.

Antes da apresentação, através de seus stories do Instagram, Simone já brincava com o nome da cidade e a recepção do público. “O show vai ser bom demais porque a cidade combina comigo: Alegre!”, disse no vídeo.

Além de sucessos da carreira solo, como “Erro Gostoso", hits de quando a cantora fazia dupla com a irmã Simaria também estavam no repertório, entre eles “Regime Fechado” e “Loka”, parceria com Anitta. Outras músicas como “Bebaça”, de Marília Mendonça e Maiara & Maraisa, “A hora é Agora”, de Jorge & Mateus, e “Escrito nas Estrelas”, de Tetê Espíndola fizeram o público pedir para Mendes não deixar o palco.

Simone Mendes foi a primeira atração nacional da segunda noite do Festival de Alegre 2024. Crédito: Arthur Louzada

HENRIQUE & JULIANO

A dupla sertaneja Henrique & Juliano foi a segunda atração nacional da noite desta sexta (31). Ao som da música “Acordo”, de 2021, os dois deram início a um show repleto de sucessos lançados durante a trajetória dos parceiros - o que fez o público vibrar do começo ao fim. “Traumatizei”, “Flor e o Beija-flor”, “Vidinha de Balada” e “Na Hora da Raiva” foram algumas das faixas cantadas em coro.

Henrique & Juliano foram a segunda atração nacional da segunda noite do Festival de Alegre 2024. Crédito: Arthur Louzada

Durante a apresentação, a dupla recebeu o carinho do público e chegou até a ganhar uma pelúcia para lá de especial de duas fãs. Mayara Rodrigue, de 32 anos, e Gabriella Queiroz, de 24, customizaram dados com “desafios” personalizados para a dupla sertaneja (veja foto abaixo). Durante a apresentação, Juliano brincou com o presente e combinou que realizaria o pedido de levar as admiradoras para andar de helicóptero.

“Pensamos em coisas que eles gostam. O dado tinha frases como ‘eu duvido você pagar a fatura do nosso cartão’ ou ‘vale um ano de ingressos grátis para a gente’. No caso do Henrique, um dos desafios era nos levar para andar de carro. O Juliano é piloto, por isso o passeio de helicóptero”, explicou Mayara ao HZ. “Em agosto vamos para Palmas, onde eles moram, e vamos cobrar o passeio (risos)”, completou.

A especialista em contabilidade e a advogada compartilharam terem se conhecido justamente na fila de um show da dupla, em 2017. “Eu estava acampando, fiquei 21 dias na fila para aquele show. Ela me encontrou pelo Instagram”, explicou Mayara. Desde então, acompanham juntas as passagens dos artistas pelos seus Estados de origem, São Paulo e Rio de Janeiro, e por outros destinos no Brasil. Mayara contou já ter assistido 120 shows dos sertanejos, enquanto Gabriella beira as 200 apresentações.

Nesta sexta (31), as duas assistiram à apresentação da dupla no Festival de Alegre, mas a estadia na Região do Caparaó Capixaba foi rápida. No sábado (1º), Henrique & Juliano têm uma apresentação marcada em Manhuaçu, Minas Gerais. Lá, as amigas assistirão aos ídolos mais uma vez.

Henrique & Juliano foram a segunda atração nacional da segunda noite do Festival de Alegre 2024. Crédito: Arthur Louzada

KVSH

Para a surpresa do público, o DJ KVSH subiu ao palco do festival antes do previsto. O mineiro, que seria a última atração do segundo dia, antecipou seu show por conta de um atraso na logística de Bell Marques. Então tivemos muita música eletrônica antes do axé! Com remixes de grandes sucessos, como "Sorri, Sou Rei", da banda Natiruts, "Várias Queixas", do Gilsons, e "The Nights", de Avicii, o público vibrou do início ao fim.



KVSH fez sua estreia no Festival de Alegre nesta sexta (31). Crédito: Arthur Louzada

Após a apresentação eletrizante, Kvsh recebeu a equipe de HZ no camarim e fez questão de bater um papo especial. Inclusive, o DJ contou que já estava em terras capixabas desde cedo, o que facilitou a troca na ordem de shows do Festival de Alegre.



"Venho pra cá desde os 10 anos de idade. É muito bom vir para Vitória, também Guarapari durante o verão com a família. E agora poder vir para Alegre, três horas de Vitória, é surreal a energia da galera. A gente chegou hoje mais cedo, em Cachoeiro de Itapemirim, passamos o dia lá. Aconteceu do Bell atrasar, conseguimos pegar um horário mais cedo. Foi perfeito", disse.



BELL MARQUES

Após um atraso devido a um acidente na BR 101, na altura de Iconha, Bell Marques chegou ao Festival de Alegre com sua bandana laranja e animação digna de carnaval, pronto para fazer o Parque de Exposições ferver. O artista ficou responsável por encerrar a segunda noite. “Voa Voa” foi a música que deu start na micareta, seguida de “Quero Chiclete” e “100% você”, sucessos da banda de axé Chiclete com Banana, a qual Bell fez parte de 1980 a 2014.

Logo entre as primeiras canções, Bell Marques pediu desculpas pelo atraso e compartilhou a alegria de estar de volta ao festival como artista solo, mesmo com os 16ºC no termômetro. “Vocês não têm noção de como estou feliz de repetir essa dose de Festival de Alegre. Eu estive aqui há muitos anos, mas duas coisas ficaram marcadas na minha cabeça: uma é a energia - que eu já senti aqui hoje - que é muitíssimo boa. A outra é o frio”, brincou.

Os fãs do artista baiano podem seguir cantando um dos maiores sucessos do grupo Chiclete com Banana e afirmarem que valeu demais a espera pelo cantor. Afinal, Bell Marques fechou com chave de ouro o segundo dia!



Bell Marques encerrou a segunda noite do Festival de Alegre 2024. Crédito: Arthur Louzada

MAIS UM DIA DE FESTA

O segundo dia de Festival de Alegre acabou mas o evento ainda não chegou ao fim. No sábado (1), a festa recebe os artistas Samba MLK, Gustavo Mioto, Ludmilla, Alok e Filipe Ret para o encerramento da 29ª edição.

