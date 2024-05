“Eu me considero veterano”, diz Samuel Rosa sobre Festival de Alegre

Esta pode até ser a primeira apresentação de Samuel Rosa como artista solo no Festival de Alegre, mas o sentimento é de que o artista já é de casa, considerando as várias passagens pelo palco do Parque de Exposições enquanto vocalista da antiga banda Skank. “Eu me considero veterano”, foi o que o artista disse a HZ em entrevista antes de subir ao palco. Durante a conversa, Samuel Rosa compartilhou ótimos momentos que viveu em Alegre durante os 28 anos de carreira da banda formada por ele, Henrique Portugal, Lelo Zaneti e Haroldo Ferretti. Entre eles, camarim compartilhado com a saudosa banda Charlie Brown Jr. e visita especial de Pitty na plateia dos shows. Confira o bate-papo:

A apresentação nesta quinta (30), durante primeira noite da 29ª edição do Festival de Alegre, é a primeira do artista em solo capixaba desde o fim da banda Skank em dezembro de 2019. Com novo álbum quase saindo do forno, o artista promete novos encontros com o público espírito-santense. Um deles, inclusive, marcado para o dia 27 de julho, no espaço Patrick Ribeiro, no Novo Aeroporto, em Vitória.