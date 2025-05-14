Camila Murad celebra 40 anos com festa em Vitória; veja fotos

Os hotéis de Vitória estão com lotação máxima em virtude da realização de um dos maiores eventos jurídicos do Brasil nesta quarta (14) e quinta-feira (15). O XII Encontro Nacional de Procuradorias Fiscais vai reunir mais de 400 pessoas, entre procuradores, advogados da União, advogados públicos municipais, autoridades dos poderes judiciário, legislativo e do Ministério Público de todo o país, e será realizado no Ilha Buffet. O tema deste ao é “Estado Fiscal e Advocacia Pública: Reforma Tributária e Ética”.