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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Camila Murad celebra 40 anos com festa em Vitória; veja fotos

Publicado em
14 mai 2025 às 03:00
Camila Murad
Camila Murad celebrou 40 anos ao lado da familia e amigos, no sábado (10), na Praia do Canto  Crédito: Cloves Louzada

Viva, Camila! 

Camila Murad "quarentou" com festa para família e amigos, no sábado (10), véspera de Dia das Mães, ao lado do marido Marcos Murad e do filho Miguel, de 2 aninhos. O bufê ficou a cargo da chef Claudia Moulin. Veja as fotos de Cloves Louzada

PARABÉNS PRA VOCÊ! 

A aniversariante Cintya Scardua com a amiga e organizadora do evento Fernanda Prates, último sábado no Le Buffet Studio
A aniversariante Cintya Scardua com a amiga e organizadora do evento Fernanda Prates, no sábado (10), no Le Buffet Studio Crédito: Divulgação

EM NYC

Hotéis lotados

Os hotéis de Vitória estão com lotação máxima em virtude da realização de um dos maiores eventos jurídicos do Brasil nesta quarta (14) e quinta-feira (15). O XII Encontro Nacional de Procuradorias Fiscais vai reunir mais de 400 pessoas, entre procuradores, advogados da União, advogados públicos municipais, autoridades dos poderes judiciário, legislativo e do Ministério Público de todo o país, e será realizado no Ilha Buffet. O tema deste ao é “Estado Fiscal e Advocacia Pública: Reforma Tributária e Ética”.

Infertilidade

A Doutora em Reprodução Humana, Layza Merizio Borges, a ginecologista Patrícia Leite e a nutricionista Roberta Larica serão palestrantes no Simpósio Multidisciplinar em Infertilidade, com o tema “Sop: o que há de novo?”, que acontecerá nesta quinta-feira (15), às 18h, na Base 27. O encontro marca o início de um movimento de convergência entre os profissionais e instituições que atuam em reprodução assistida no Espírito Santo.

Africanidade

O evento Bembé do Mercado é uma celebração religiosa e cultural de matriz africana que ocorre anualmente no mercado público, em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo da Bahia, e este ano completa 136 anos de existência e resistência cultural e religiosa. É lá que o músico capixaba Fábio Carvalho vai apresentar na sexta, dia 16, seu projeto Congo Beat – Música e Ancestralidade, com oficina de ritmos Afro-capixabas e o Show Afro Congo Beat.

ELAS

A advogada e empresária Cristiane Puppim está feliz com o sucesso do seu E.L.A.S - Empresárias, Líderes e Atuantes na Serra. Programado para acontecer nesta quarta-feira (14), o encontro está com as vagas esgotadas! Sineida Del Puppo e Maria Helosia Vieira já confirmaram presença.

MÊS DAS MÃES

Bruna Bezerra e Marianne Assbu
Bruna Bezerra e Marianne Assbu: na festa de Dia das Mães de Dora Daher Crédito: Mônica Zorzanelli

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