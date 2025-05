Angelina e Nina Côrtes lançam nova coleção de moda resort em Vitória

Sandra de Sá em Itaúnas

O Ticumbi do Bongado, do mestre Wantuil, o Reis de Boi da Vila, do mestre Lucas Maia, e o Jongo de São Benedito e São Sebastião, do mestre Benedito, estão confirmados no cortejo de boas-vindas da Festa Internacional da Palavra, que vai transformar a Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, na capital mundial da Literatura entre os dias 21 e 24 de maio. E o grande show de abertura do evento é com a diva do balanço e do suíngue Sandra de Sá. Toda a programação da Festa Internacional da Palavra, idealizada por Elisa Lucinda, é gratuita.