Débora Veronez celebra aniversário com show de Jorge Vercillo em Vitória

As médicas Mariana Grenfell e Juliana Lacerda e a acupunturista Ana Luiza Brandão, inauguram espaço de saúde, nestaterça (13). A clínica Floresce Saúde, localizada em Santa Lúcia, vai contar com atendimento nas áreas de neurologia, dermatologia e acupuntura. Será um espaço dedicado ao bem-cuidar, que oferece cuidados personalizados, focando no bem-estar físico, mental e social dos pacientes.

Expovinhos

A ExpoVinhos Vitória já tem data marcada para comemorar sua 15ª edição: dias 2 e 3 de julho, no Clube Álvares Cabral. A feira, que é referência no Brasil quando o assunto é vinho, promete encantar os apreciadores com mais de 1,2 mil rótulos de 16 países — incluindo 20% de vinícolas nacionais. O evento acontece no formato wine tasting, com taça personalizada e experiências sensoriais imperdíveis. Além da tradicional degustação, a edição especial terá a eleição do Top Five nas principais categorias da bebida.