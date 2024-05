Rock da Tarde agita primeiro dia do Festival de Alegre 2024; veja fotos

O Festival de Alegre 2024 deu o pontapé inicial nesta quinta-feira (30). O tradicional Rock da Tarde abriu os trabalhos na cidade do Sul do Espírito Santo levando muita música capixaba. O evento, que serve de ‘aquecimento’ para os shows noturnos, bombou no primeiro dia de festa. As apresentações acontecem no centro do município em dois palcos - livre e eletrônico - das 14h às 19h30.



Passaram por lá Taninos Band, Banda Valentina e Help Rock - no palco Livre - e DJ Thiago Mix, Jonas Braum, Tedson Sabino, Manux e Kamal Beats - no palco Eletrônico. O Rock da Tarde acontece durante os três dias de festival e ainda promete levar muito som para Alegre neste fim de semana. Confira abaixo uma galeria de fotos do primeiro dia: