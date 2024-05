Festival de Alegre: tudo que você precisa saber para o evento deste ano

Palco Festival de Alegre 2024 será todo de LED. Crédito: Divulgação

Com expectativas elevadas e uma programação repleta de grandes nomes da música brasileira, o Festival de Alegre 2024 se prepara para receber milhares de visitantes em sua 29ª edição, que acontecerá de 30 de maio a 1º de junho no Parque de Exposições de Alegre. Este ano, além da diversidade musical, o evento promete inovações significativas para garantir mais diversão e conforto ao público. Confira tudo o que você precisa saber para o festival deste ano.

ACESSO AO FESTIVAL

Devido ao Rock da Tarde, a rua Drº Wanderley ficará interditada durante os dias do evento. A interdição ocorrerá para garantir a segurança dos participantes. Haverá sinalização informando as rotas alternativas.

A entrada ao Festival de Alegre será facilitada com dois pontos principais: um para a pista e outro para o camarote, garantindo fluidez e segurança na entrada dos espectadores. Haverá acessibilidade para pessoas com deficiência.

CARTÃO CONSUMAÇÃO

Para facilitar a experiência dos visitantes, a alimentação e consumo dentro do evento serão realizados através de um sistema de "cartão consumação". Esta medida inédita em Alegre visa oferecer mais segurança e conveniência, permitindo aos participantes solicitar a restituição do saldo não utilizado ao final do festival. Os cartões podem ser adquiridos tanto dentro do evento quanto em locais específicos como a loja física da Helpnet Alegre.

SEGURANÇA

O 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo estará presente nas ruas com um esquema especial, contando com aproximadamente 100 policiais diariamente e mais de 25 viaturas distribuídas estrategicamente.

“A segurança dos participantes sempre foi uma prioridade no Festival de Alegre, e neste ano não será diferente. Dentro do evento teremos um sistema integrado de videomonitoramento e equipes treinadas. Os organizadores garantem uma abordagem técnica e humanizada para promover o bem-estar de todos os presentes” Jorge Luiz Sobreira, Organizador do festival

Além do policiamento ordinário, haverá reforço do comando do 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR) para assegurar a tranquilidade tanto dos participantes quanto dos moradores de Alegre durante os três dias de festa.

BANHEIROS DE LUXO

Além dos banheiros químicos, este ano o festival contará com banheiros de luxo! Chique, não é? A diferença é que os novos banheiros são de contêiner, ou seja, muito mais espaçosos, garantindo um melhor conforto, além de ter tecnologia hidráulica, espelho e lavabo. Os banheiros de luxo estarão disponíveis durante todo o festival, tanto na pista quanto nos camarotes.

O QUE NÃO PODE LEVAR

Copo térmico ou similar (ex: Stanley), garrafas, latas, bebidas;

Utensílios de armazenagem, embalagens rígidas;

Capacetes;

Cadeiras ou bancos;

Armas de fogo e armas brancas;

Objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões;

Fogos de artifício;

Objetos de vidro;

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais;

Cartazes feitos fixados em madeiras;

Canudos rígidos;

Animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência);

Bastão para tirar foto, drones ou similares;

Guarda-chuva;

Substâncias inflamáveis, corrosivas e ou tóxicas.

Após a revista, se eventualmente forem encontrados objetos não autorizados, serão descartados. É permitido levar canga e capa de chuva. Toda consumação deve ser feita dentro do evento.



RODA GIGANTE

O maior festival de música do Espírito Santo, o Festival de Alegre, inspirou-se nos grandes eventos internacionais e traz, em sua 29ª edição, uma nova experiência para o público: uma roda-gigante! Com 22 metros de altura e aproximadamente 16 metros de largura, a nova atração promete agitar a galera e transformar esta edição em um marco na história do festival. A roda-gigante estará disponível todos os dias do evento, e para aproveitá-la, o público precisará adquirir um ingresso nos guichês disponíveis em todo o festival.

ATRAÇÕES

A dupla Henrique e Juliano e a cantora Ludmilla estarão no Festival de Alegre 2024. Crédito: Reprodução/Instagram/@ludmilla/Randes Filho

FESTIVAL DE ALEGRE

QUINTA-FEIRA (30)

Samuel Rosa, Ferrugem, Jorge e Mateus, Dennis e Breno e Bernardo

SEXTA (31)

Simone Mendes, Bell Marques, Henrique e Juliano, KVSH e Glauco

SÁBADO (1º)

Gustavo Mioto, Filipe Ret, Ludmilla, Alok e Samba Mlk

