Festival de Alegre: descubra o que fazer na cidade durante os dias de festa

Cachoeira da Fumaça, em Alegre, é uma beleza natural da região do Caparaó capixaba. Crédito: Felipe Khoury

O município de Alegre, localizado na região do Caparaó, está se preparando para receber mais uma edição do maior festival de música do Espírito Santo: o Festival de Alegre. A previsão é que cerca de 50 mil turistas movimentem a cidade, que tem pouco mais de 29 mil habitantes, entre os dias 30 de maio e 1º de junho.



Assim como no ano passado, o evento acontecerá no Parque de Exposições da cidade. Doze atrações nacionais estão confirmadas e prometem agitar o público, entre eles estão Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Ludmilla, Alok, Dennis DJ, Felipe Ret, Simone Mendes, Gustavo Mioto, Bell Marques Ferrugem.

O HZ trouxe algumas dicas do que fazer no município durante os três dias do Festival de Alegre:

Solar Miguel Simão: o palacete histórico, inaugurado em 1927, está passando por uma restauração para se transformar em um centro cultural. A história do Solar Miguel Simão, que já foi residência e casa comercial de café, é um patrimônio que os visitantes podem conhecer enquanto exploram a cidade.





o palacete histórico, inaugurado em 1927, está passando por uma restauração para se transformar em um centro cultural. A história do Solar Miguel Simão, que já foi residência e casa comercial de café, é um patrimônio que os visitantes podem conhecer enquanto exploram a cidade. Fazenda Santa Rosa: Localizada próxima ao Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, a pousada na zona rural de Alegre é um refúgio para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Com foco na pesca, o local atrai famílias e amantes da natureza, oferecendo uma experiência autêntica e valorizando a culinária local.





Localizada próxima ao Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, a pousada na zona rural de Alegre é um refúgio para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Com foco na pesca, o local atrai famílias e amantes da natureza, oferecendo uma experiência autêntica e valorizando a culinária local. Cachoeira da Fumaça: para os amantes da natureza, a Cachoeira da Fumaça é uma parada obrigatória. Suas impressionantes quedas d'água proporcionam um cenário perfeito para piqueniques e momentos de relaxamento em meio à natureza.





para os amantes da natureza, a Cachoeira da Fumaça é uma parada obrigatória. Suas impressionantes quedas d'água proporcionam um cenário perfeito para piqueniques e momentos de relaxamento em meio à natureza. Parque Aquático Comercial Atlético Clube : nos dias quentes, este parque aquático é a escolha perfeita para se refrescar e se divertir. Com piscinas, toboáguas e áreas de lazer, oferece entretenimento para todas as idades.





: nos dias quentes, este parque aquático é a escolha perfeita para se refrescar e se divertir. Com piscinas, toboáguas e áreas de lazer, oferece entretenimento para todas as idades. Paróquia Nossa Senhora da Penha: para os apreciadores de arquitetura e história, a igreja em estilo colonial é um marco da cidade. A serenidade do local oferece um ambiente propício para reflexão e apreciação da história religiosa de Alegre.

Para os apreciadores de arquitetura e história, Paróquia Nossa Senhora da Penha é um marco da cidade. Crédito: Reprodução Prefeitura Municipal de Alegre

CULINÁRIA

Outra característica de Alegre é a sua gastronomia, que celebra a boa mesa com uma mistura de comida caseira típica do interior e um toque de modernidade. O Alto da Serra Butiquim, na Fazenda Santa Clara, é um exemplo dessa combinação, destacando-se não só pelos pratos deliciosos, mas também pela vista espetacular. Do local, é possível avistar diversos pontos turísticos, como a pedra O Frade e A Freira.

A cidade também tem opção para os amantes de comida oriental. O restaurante Shirasagi possui uma grande variedade de pratos orientais, refletindo uma fusão gastronômica equilibrada. Já o restaurante Ya Hala Sfiheria é especializado em comida libanesa e mediterrânea e fica localizado bem no coração da cidade, uma ótima opção para ir antes dos shows.

ROCK DA TARDE

Já conhecido pelos frequentadores do festival, o Rock da Tarde funciona como um aquecimento para o evento e agita a galera com vários talentos capixabas. A novidade deste ano é que haverá um palco exclusivo para música eletrônica. Serão dois palcos: o Palco Livre e o Palco Eletrônico. O DJ Jonas Braum, da Litoral, é uma das atrações do palco eletrônico que promete agitar o público. As apresentações ocorrem de 14h às 19h30, nos três dias do festival.

DJ Jonas Braum é uma das atrações do Palco Eletrônico. Crédito: Arquivo Pessoal

SERVIÇO

ROCK DA TARDE



Quinta-feira (30)

Palco Livre: Taninos Band, Banda Valentina e Help Rock

Taninos Band, Banda Valentina e Help Rock Palco Eletrônico: DJ Thiago Mix, Jonas Braum, Tedson Sabino, Manux e Kamal Beats





DJ Thiago Mix, Jonas Braum, Tedson Sabino, Manux e Kamal Beats Sexta-feira (31)

Palco Livre: Banda CR5, Banda Papo Cabeça e Suate Rock

Banda CR5, Banda Papo Cabeça e Suate Rock Palco Eletrônico: DJ Thiago Mix, Jonas Braum, Massini Music, Emir Neto e Kamal Beats





DJ Thiago Mix, Jonas Braum, Massini Music, Emir Neto e Kamal Beats Sábado (1º de junho)

Palco Livre: Banda Tramanda, Jot4c e Leonnes Gomes e Banda

Banda Tramanda, Jot4c e Leonnes Gomes e Banda Palco Eletrônico: DJ Thiago Mix, Jonas Braum, Camargo DJ, Massini Music, Brô e Paradox

A Gazeta integra o Saiba mais