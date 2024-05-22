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Música

Anitta será uma das headliners do festival 'Rock the Mountain 2024'

Cantora vai se apresentar com a turnê mundial Baile Funk Experience. Festival acontece em Petrópolis, no Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Maio de 2024 às 11:45

Anitta será uma das headliners do festival 'Rock the Mountain 2024'
Anitta será uma das headliners do festival 'Rock the Mountain 2024' Crédito: José Francisco/Folhapress
A cantora Anitta foi anunciada como uma das headliners do Rock the Mountain 2024. O festival acontecerá nos dias 9, 10, 16 e 17 de novembro, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro.
"Um evento em meio à natureza, que preza pela diversidade, sustentabilidade, com valor de ingressos justo e valorizando os artistas nacionais", disse a cantora à produção do festival, onde vai se apresentar com a turnê mundial Baile Funk Experience.
Entre os artistas confirmados no evento estão: "O Grande Encontro", com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo; Zeca Pagodinho; Pabllo Vittar; Joelma; Seu Jorge; Planet Hemp; Matuê, Nando Reis, entre outros.
Todos os artistas se apresentam em ambos os fins de semana. Os ingressos já estão à venda, e 62% deles já foram vendidos.

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