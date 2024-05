Com megaestrutura, Festival de Alegre 2024 terá palco totalmente de LED

Festival de Alegre acontece entre 30 de maio e 1º de junho. Crédito: Arthur Louzada

O aguardado Festival de Alegre está chegando com novidades em 2024: pela primeira vez, o palco do festival, com seus 15 metros de altura, será inteiramente composto por telas de LED. Essa inovação tecnológica garantirá um espetáculo visual deslumbrante, com muita luz e projeção, visível a quilômetros de distância. São mais de 180 toneladas em estrutura e três telões estarão estrategicamente posicionados para que o público consiga acompanhar toda a programação.

“Este ano, o festival conta com um espaço totalmente renovado e equipamentos de som de qualidade internacional, garantindo uma experiência acústica de ponta. Ocuparemos um espaço de mais de 29 mil m²”, contou Malu Magalhães, produtora do festival.

Para agilizar os pagamentos e evitar filas, será implementado um sistema de pagamento via cartão único de consumação por aproximação, trazendo mais agilidade e comodidade aos participantes. As pessoas poderão adquirir os cartões de consumação nos dias do evento, nos guichês e com funcionários especializados que estarão espalhados por todo o evento.

“O festival este ano também apresenta a ‘Meia Solidária’, cuja arrecadação será revertida em doações para cidades e áreas afetadas pelas enchentes no sul do estado do ES, como Mimoso do Sul e Alegre” MALU MAGALHÃES

O Festival de Alegre, que tem início no dia 30 deste mês e se estende até o dia 1º de junho, será realizado no Parque de Exposições de Alegre. Durante os três dias de festa, mais de dez grandes artistas da música brasileira se apresentarão no palco, incluindo nomes de peso como a cantora Ludmilla, que sobe ao palco no sábado (1º). No mesmo dia, o DJ Alok, Filipe Ret e outros artistas também marcarão presença, mantendo a tradição do festival de trazer grandes nomes nacionais para a cidade.

Para quem ainda não adquiriu os ingressos, ainda dá tempo! Você pode conferir a programação completa e informações sobre a compra de ingressos pelo site oficial (clique aqui).

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais