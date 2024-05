Bell Marques fala sobre expectativa de tocar no Festival de Alegre e no Vital

Bell Marques foi uma das atrações da 1º noite de Vital 2023. Crédito: Instagram/@vemvital

Ícone da música baiana, Bell Marques já está na expectativa de levar toda sua energia para o Festival de Alegre 2024, que acontece entre os dias 30 de maio a 1° de junho. Já em agosto ele volta para se apresentar no Vital. O cantor, que esteve no Espírito Santo no último sábado (11), bateu um papo com o influenciador Léo Fraga e disse que o axé se adapta bem em qualquer evento musical.



“Eu já fiz um Festival de Alegre com o Chiclete com Banana. É muito engraçado porque parece que a nossa música não se adapta a isso, mas na verdade tem um link muito forte com todas as músicas. O nosso ritmo é muito próprio e acaba se posicionando bem”, afirmou Bell.

Bell Marques estará em Alegre e no Vital em 2024. Crédito: Instagram/@bellmarques

Ainda segundo o ex-vocalista do Chiclete com Banana, tocar em um festival, como o de Alegre, é uma maneira de outros públicos estarem em contato com sua música.

Esse é um ritmo que não vai na onda de alguém, nasceu dentro da Bahia. Se adapta bem até em festival de rock n' roll. A gente mostra um outro lado para vários tipos de públicos

O dono dos hits "Diga que Valeu", "Menina Me dá Seu Amor" e "Voa, Voa", irá se apresentar no dia 31 de maio, no Parque de Exposições Geraldo Santos, em Alegre. No mesmo dia, também sobem ao palco os artistas Simone Mendes, Henrique e Juliano e Kvsh.

O cantor Bell Marques foi uma das atrações do Vital 2023. Crédito: Arhur Louzada

VITAL

Em 2024 teremos dose tripla de Bell Marques. O cantor fará parte, mais uma vez, do line-up do carnaval fora de época do Espírito Santo: o Vital. “Eu com certeza vou estar dando o melhor de mim para que aconteça desse jeito”, completou.

