23ª Festa do Socol agita Venda Nova com shows e comidas típicas

Evento no distrito de Alto Bananeiras celebra a famosa iguaria da região com a brincadeira da linguiça gigante e diversas atrações culturais

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de abril de 2025 às 18:01

Socol é um dos símbolos culinários de Venda Nova do Imigrante Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Tradição e sabor com vista para as montanhas: é o que promete a 23ª Festa do Socol, marcada para os dias 3 e 4 de maio no distrito de Alto Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante. O evento vai reunir cultura regional, comida boa e belas paisagens para celebrar o embutido artesanal que é um símbolo das montanhas capixabas. >

Reconhecido com o selo de Indicação Geográfica (IG) pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o socol é um tipo de presunto cru, curado naturalmente, cuja receita foi trazida a Venda Nova por imigrantes italianos e preservada por diversas gerações. Atualmente, oito famílias mantêm viva essa tradição centenária, que atrai para a região turistas de vários estados e até do exterior.>

A programação da festa em 2025 mantém os elementos que tornaram o evento popular, com atrações para todas as idades e momentos que misturam tradição e diversão. Um dos pontos altos é a brincadeira da Linguiça Gigante, onde quem acerta o tamanho exato do embutido ganha um prêmio especial. >

Samba e sertanejo

No sábado (3), o público poderá aproveitar a “tardezinha” com entrada franca, a partir das 12h, com show da banda Mulekagem do Samba e uma aula-show comandada pelo chef Renato Santos. A festa terá ainda shows de Os Patrões e da dupla sertaneja Pablo e Mateus, a partir das 19h30. Os ingressos para a programação noturna custam R$ 15.>

>

No domingo (4), a programação começa cedo, com missa às 9h, e um dos destaques é o almoço típico ao som da Cantarola Italiana, evocando as raízes dos colonos que deram origem ao festival. À tarde, o palco recebe atrações como Os Irmãos Brambila, Leandro Souza e o animado Preguinho. Nesse dia, será cobrada entrada de R$ 10 a partir das 10h. >

Shows musicais garantem a animação da festa Crédito: Heitor Delpupo

Mais do que um festival gastronômico, a Festa do Socol é um exemplo de mobilização comunitária: cerca de 150 voluntários se envolvem na organização do evento, que tem caráter 100% beneficente. >

Parte da renda será revertida para ações sociais e melhorias na própria comunidade. Em 2024, o evento reuniu mais de 4 mil pessoas e consumiu cerca de 300 kg de socol. >

Evento acontece nos dias 3 e 4 de maio Crédito: Heitor Delpupo

Programação

SÁBADO (3 de maio)

Entrada franca até 18h

12h - Abertura dos portões

- Abertura dos portões 14h - Show com a banda Mulekagem do Samba

Show com a banda Mulekagem do Samba 17h - Aula-show com o chef Renato Santos

Aula-show com o chef Renato Santos Ingressos: R$ 15 a partir das 18h

19h30 - Show com Os Patrões

Show com Os Patrões 22h - Show com a dupla Pablo e Mateus

Show com a dupla Pablo e Mateus 00h - Encerramento





- Encerramento DOMINGO (4 de maio)

Entrada franca até 10h

9h - Santa Missa

Santa Missa Ingressos: R$ 10 a partir das 10h

10h30 - Almoço típico e Cantarola Italiana

Almoço típico e Cantarola Italiana 12h - Show com Os Irmãos Brambila

Show com Os Irmãos Brambila 14h - Show com Leandro Souza

Show com Leandro Souza 16h - Medição da Linguiça Gigante

Medição da Linguiça Gigante 18h - Show com Preguinho

Show com Preguinho 21h - Encerramento >

23ª FESTA DO SOCOL EM ALTO BANANEIRAS

Quando: 3 e 4 de maio de 2025 (sábado e domingo)

Onde: Comunidade de Alto Bananeiras, no município de Venda Nova do Imigrante

Ingressos: R$ 15 no sábado (3), após 18h / R$ 10 no domingo (4), após 10h

Mais informações: @festadosocol. >

