Guarapari terá festival em homenagem à moqueca capixaba; veja atrações

A programação virá recheada de atrações musicais, em especial de samba e chorinho, e contará ainda com aulas-show de chefs renomados, feira de artesanato e diversos rótulos de cervejas artesanais produzidos no Espírito Santo.
Nas barraquinhas do evento, um amplo cardápio de moquecas e outras preparações com frutos do mar vai marcar presença. Risoto de camarão, camarão ao alho e óleo, peixe frito e paella de frutos-do-mar estão entre as opções à venda.
Programação:
Quinta-feira (1/05)
- 17h - Abertura oficial
- 18h - Aula-show com o chef Gilson Surrage. Tema: “Tradições Capixabas” (moqueca + torta capixaba)
- 19h - Banda Rúbia Fialho e Elbinho Sanes (variado)
- 22h - Banda T3 (rock/pop internacional)
- 23h - Encerramento
- 17h - Abertura
- 19h - Trio Maruí (forró pé-de-serra)
- Intervalos: Banda Dixieland Jazz Band
- 22h - Banda Expressão Sete (pop, rock clássico e ritmos brasileiros)
- 23h - Encerramento
- 18h - Abertura
- 18h - Aula-show com a chef Claudine Silveira – prato “Muma de Siri”
- 19h - Banda 11 Passos (reggae, pop rock, MPB)
- Intervalos: Banda Dixieland Jazz Band
- 22h - Banda Soul Jazz (pop, MPB e clássicos)
- 23h - Encerramento
- 11h - Abertura
- 12h - Banda Maestro Mauro Instrumental, com Alex Valle
- 15h - Banda Arquivo do Samba (samba raiz e chorinho)
- 18h - Encerramento
Festival A Moqueca é Aqui
Quando: de 1º a 4 de maio de 2025
Onde: Av. Beira Mar, s/n, Praia do Morro, Guarapari
Entrada gratuita
Mais informações: @amoquecaeaqui.
Quando: de 1º a 4 de maio de 2025
Onde: Av. Beira Mar, s/n, Praia do Morro, Guarapari
Entrada gratuita
Mais informações: @amoquecaeaqui.