1º de maio

Guarapari terá festival em homenagem à moqueca capixaba; veja atrações

A Moqueca é Aqui será realizado na Orla da Praia do Morro, com programação gratuita que inclui atrações musicais e aulas-show de culinária
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 13:00

Moqueca é tema de festival em Guarapari no feriadão de 1º de maio Crédito: Marcelo Moryan/Shutterstock
O feriadão do Dia do Trabalhador vai movimentar a gastronomia de Guarapari com homenagens ao prato ícone da cozinha capixaba. Nossa moqueca será tema do festival A Moqueca é Aqui, que será realizado entre os dias 1º, 2, 3 e 4 de maio, na Orla da Praia do Morro. A entrada é gratuita. 
A programação virá recheada de atrações musicais, em especial de samba e chorinho, e contará ainda com aulas-show de chefs renomados, feira de artesanato e diversos rótulos de cervejas artesanais produzidos no Espírito Santo.  
Nas barraquinhas do evento, um amplo cardápio de moquecas e outras preparações com frutos do mar vai marcar presença. Risoto de camarão, camarão ao alho e óleo, peixe frito e paella de frutos-do-mar estão entre as opções à venda. 

Espírito Santo pode ganhar nova rota turística em homenagem à moqueca capixaba

Programação:

Quinta-feira (1/05)
  • 17h - Abertura oficial
  • 18h - Aula-show com o chef Gilson Surrage. Tema: “Tradições Capixabas” (moqueca + torta capixaba)
  • 19h - Banda Rúbia Fialho e Elbinho Sanes (variado)
  • 22h - Banda T3 (rock/pop internacional)
  • 23h - Encerramento
Sexta-feira (2/05)
  • 17h - Abertura
  • 19h - Trio Maruí (forró pé-de-serra)
  • Intervalos: Banda Dixieland Jazz Band
  • 22h - Banda Expressão Sete (pop, rock clássico e ritmos brasileiros)
  • 23h - Encerramento
Sábado (3/05)
  • 18h - Abertura
  • 18h - Aula-show com a chef Claudine Silveira – prato “Muma de Siri”
  • 19h - Banda 11 Passos (reggae, pop rock, MPB)
  • Intervalos: Banda Dixieland Jazz Band
  • 22h - Banda Soul Jazz (pop, MPB e clássicos)
  • 23h - Encerramento
Domingo (4/05)
  • 11h - Abertura
  • 12h - Banda Maestro Mauro Instrumental, com Alex Valle
  • 15h - Banda Arquivo do Samba (samba raiz e chorinho)
  • 18h - Encerramento
Festival A Moqueca é Aqui 
Quando: de 1º a 4 de maio de 2025
Onde: Av. Beira Mar, s/n, Praia do Morro, Guarapari 
Entrada gratuita
Mais informações: @amoquecaeaqui.

Veja Também

Festival gastronômico movimenta Colatina; conheça os pratos

Festival de torresmo volta ao ES com edições em Vila Velha e Linhares

Famoso bar de Vitória faz aniversário e lança novidades no cardápio

