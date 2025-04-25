Famoso bar de Vitória faz aniversário e lança novidades no cardápio

Torresmo em rolo com geleia estreia na lista de petiscos Crédito: Pepê Silva

Divino Botequim, um dos bares mais badalados de Jardim da Penha, em Vitória, completa 15 anos neste sábado, 26 de abril. Para comemorar o aniversário, o bar fará uma edição especial de sua Fábio Pinel e banda. , um dos bares mais badalados de Jardim da Penha, em Vitória, completa 15 anos neste sábado, 26 de abril. Para comemorar o aniversário, o bar fará uma edição especial de sua feijoada , com sorteio de brindes e samba ao vivo das 13h às 17h sob o comando dee banda.

Para marcar as comemorações, a casa também renovou o cardápio, incluindo petiscos, pratos e drinques inéditos. A famosa polentinha frita do Divino, coberta com molho de calabresa defumada e parmesão, agora tem o nome da Acacci (Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil), em caráter beneficente. A cada pedido desse petisco, R$ 5 passam a ser doados à instituição.

Na lista de lançamentos, destacam-se o torresmo em rolo, assado por três horas e frito, acompanhado por geleia de pimenta (R$ 57,90); o croquete de costela ao molho de cerveja com molho barbecue (R$ 67,90); e a costela com feijão fradinho, farinha especial e torresmo acompanhada por manteiga de garrafa e vinagrete (R$ 57,90).

Costela com feijão fradinho estreia no menu Crédito: Pepê Silva

Clementina da Silva dá nome a um dos novos drinques, à base de gim, limoncello, xarope de gengibre e energético (R$ 47,90). Também estreiam no bar Péricles (vodca, suco de limão, chá de manjericão e suco de laranja/R$ 31,90) e Mart'nália (Aperol, suco de maracujá e suco de laranja/R$ 43,90).

O bar funciona de terça a domingo e fica na Rua Eugenílio Ramos, 236, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @divinobotequimes.

Serra terá novo festival gastronômico

Restaurantes e cafeterias do município da Serra se preparam para receber a primeira edição do Viva a Serra - Festival de Sabores, entre os dias 18 e 27 de julho. O evento será coordenado por Edilene Alves, uma das organizadoras do Nostra Cucina, de Santa Teresa, e pelo comunicador e produtor de conteúdo Deivson Santana (@capixabanaestrada).

Durante 10 dias, as casas participantes farão uma imersão nos sabores serranos com menus exclusivos em três faixas de preço: R$ 69,90, R$ 89,90 ou R$ 99,90 nos restaurantes, e R$ 19,90 ou R$ 29,90 nas cafeterias selecionadas.

Já estão confirmados Picanha na Brasa, Churrascaria Drica Lanches, Vila do Açaí Laranjeiras, Sargo Restaurante, Maria Merengue, Cervejaria Incrível e Rei do Marisco Restaurante. Mais informações: @vivaaserrafestival.

Filé com talharim ao molho branco do Sargo Restaurante Crédito: Sargo/Acervo

Evento com menus promocionais chega à reta final A 23ª edição do ES Restaurant Week entrou na reta final e acontece até domingo, 27 de abril, em 45 restaurantes (56 incluindo filiais) de Vitória. Vila Velha, Cariacica e Serra. Com a premissa de oferecer menus com entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos promocionais, o evento reúne casas de especialidades variadas. As opções variam desde a cozinha brasileira com um toque contemporâneo até a exótica culinária asiática, passando por receitas italianas, argentinas e francesas. Clique aqui para conferir uma seleção do HZ com 12 menus do festival. Os preços da refeição no Restaurant Week partem de R$ 54,90 por pessoa (almoço/Menu Convencional). Mais informações: @restaurantweekbrasil.



Confira o podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)