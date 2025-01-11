Feijoada com samba e até drinque de cortesia: veja onde comer no ES

1

Receita campeã

Daju Bistrô serve o prato às sextas e sábados, no almoço. A receita da família da chef Júlia Faria contém paio, calabresa, costelinha, carne seca e lombo de porco. Seus acompanhamentos são arroz, couve refogadinha, banana frita, torresmo, farofa e vinagrete. Quanto: R$ 75 (individual). A casa abre das 11h às 15h e fica na Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Loja 15, Mata da Praia, Vitória. (27) 99277-0372. FOTO: Bruno Gonçalves

Campeão na categoria Feijoada do Prêmio HZ Gastrô , realizado por A Gazeta, oserve o prato às sextas e sábados, no almoço. A receita da família da chef Júlia Faria contém paio, calabresa, costelinha, carne seca e lombo de porco. Seus acompanhamentos são arroz, couve refogadinha, banana frita, torresmo, farofa e vinagrete. Quanto: R$ 75 (individual). A casa abre das 11h às 15h e fica na Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Loja 15, Mata da Praia, Vitória. (27) 99277-0372.

2

Samba de domingo

O almoço de domingo no Defume's Bar e Botequim, em Vila Velha, tem como grande destaque a feijoada completa, à la carte, disponível em duas versões: individual (R$ 42,90) e família, que serve de duas a três pessoas (R$ 79,90). Os acompanhamentos são arroz, vinagrete, farofa, couve e bananinha frita. O samba começa às 16h, e o local cobra entrada de R$ 20 por pessoa (quem vai somente para almoçar fica isento dessa cobrança). Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia. FOTO: Defume's/Acervo

3

Música aos sábados

A feijoada do Divino Botequim está na lista das mais tradicionais de Vitória. No cardápio aos sábados e domingos, das 12h às 17h, o prato sai nas opções completa (carne-seca, paio, lombo, costelinha suína, pé e rabo de porco) e light (carne-seca, paio, lombo e costelinha). O valor é R$ 133,90, e a porção serve até três pessoas. Arroz, couve refogada, laranja em rodelas, torresminho, farofa e banana frita são os acompanhamentos. Aos sábados, a trilha sonora é o samba de raiz ao vivo, das 13h às 17h (couvert a R$ 10 por pessoa). Rua Eugenílio Ramos, 236, Jardim da Penha. FOTO: Bruno Coelho

4

Estrela do fim de semana

No bar Canto da Penha, a feijoada é uma opção aos sábados, das 11h às 23h, e aos domingos, das 11h às 17h, eventualmente com samba ao vivo para acompanhar. A receita do prato é a magra, acrescida de arroz branco, farofa, vinagrete, couve, banana frita e laranja (R$ 49,90/individual ou R$ 139,90/até três pessoas). Av. Saturnino Rangel Mauro, 975, Pontal de Camburi, Vitória. FOTO: Pablo Gonçalves

5

Bufê tradicional

Em Vitória, uma das feijoadas mais tradicionais é servida aos sábados, das 12h às 16h, no Hotel Senac Ilha do Boi, com bufê completo e música ao vivo. A lista de acompanhamentos inclui saladas, massas, couve, torresmo, aipim, farofa, vinagrete, coquetel de frutas sem álcool e batidinhas alcoólicas de coco, caju, maracujá e limão. O valor é R$ 130 por pessoa e crianças de até seis anos não pagam (de 7 a 10 pagam meia). Para grupos com mais 10 pessoas é necessário reservar pelo telefone (27) 3345-0111. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória. FOTO: Hotel Senac/Acervo



6

Clássico da Prainha

Aberto desde 1969, o Stragalar é um dos restaurantes mais tradicionais de Vila Velha e fica no Sítio Histórico da Prainha. Sua feijoada é bem famosa na cidade, e fica disponível no bufê self-service às sextas, na versão completa (R$ 68,99 o quilo). Já a modalidade à la carte, que custa R$ 135 e serve até três pessoas, é oferecida às sextas, sábados, domingos e feriados. A receita inclui costelinha de porco, linguiça paio, bacon e carne-seca, e os acompanhamentos são couve à mineira, arroz, farofa e laranja. Horários do almoço: de segunda a quinta, das 11h às 15h; sexta, até 15h30; sábado e domingo, das 11h às 17h. Rua Pedro Palácios, 79, Centro. (27) 3229-9013. FOTO: Ricardo Medeiros



7

Gorda ou magra

Na Praia do Canto, uma feijoada badalada é a do Vilelê Gastrobar, que prepara tanto a versão magra (lombo, paio, linguiça portuguesa, costelinha e carne-seca) quanto a gorda (acrescida de pé, rabo e orelha). O prato entra em cena somente aos sábados e domingos, a partir das 12h, e custa R$ 144 (de duas a três pessoas). Farofa, vinagrete, torresmo, banana-da-terra frita, couve refogada, laranja e arroz são servidos como acompanhamento. O samba rola ao vivo nos sábados, das 13h às 16h (couvert a R$ 12 por pessoa). Rua Joaquim Lyrio, 8, ao lado do Shopping Day by Day, Vitória. FOTO: Felipe Capila

8

Toque mineiro

Com um toque mineiro, a feijoada da Mercearia Belmiro é servida de quinta a domingo e preparada com paio, calabresa, lombo, carne seca e bacon. No prato individual, que custa R$ 46,90, é acompanhada por arroz, couve, farofa, laranja, pimenta-biquinho e torresmo. Horários do restaurante: de terça a sexta, das 10h às 16h; sábado e domingo, das 9h às 16h. Avenida Rio Branco, 1.083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-1313. FOTO: Reprodução/Instagram @merceariabelmiro



9

Especialidade da casa

Feijoada é a grande especialidade do Botequim São Paulo, em Santa Lúcia. Servido todos os dias, das 11h às 15h30, o prato custa R$ 48 (individual) e R$ 150 na porção que serve de três a quatro pessoas. Lombo, paio, carne-seca e costelinha compõem a receita, que tem como acompanhamentos arroz, farofa, couve refogada, bisteca, torresminho, laranja e banana-da-terra frita. Rua Constante Sodré, 587, Santa Lucia, Vitória. (27) 99837-7166. FOTO: Ari Oliveira



10

Tempero do João

Em Vitória, a feijoada do Boteco do João é o prato executivo de sexta, no almoço (R$ 39,90, individual). Inclui, além da feijuca completa, arroz branco, couve, laranja, abóbora e ovo frito (como na foto abaixo). Para acompanhar, vai à mesa vinagrete e a famosa farofa da casa. Em cada último domingo do mês, a feijoada é servida em formato de bufê (R$ 59,80 por pessoa), com samba ao vivo (couvert R$ 7). No restaurante Cozinha do João, a mesma receita do chef João Mendes entra em cartaz aos sábados, das 11h30 às 16h, também com samba e rodada dupla de caipirinha, mas na modalidade à la carte (R$ 113,90, com acompanhamentos, para duas pessoas). Boteco: Rua Mestre Ângelo, 68, Santa Martha. Cozinha: Hortomercado. Rua Belmiro Rodrigues da Silva, Enseada do Suá. FOTO: Reprodução/Instagram @botecodojoao.vix.

11

Cachaça como aperitivo

Em Cariacica, uma opção é a feijoada do restaurante self-service Partei, que tem um bufê exclusivamente para o prato às sextas-feiras, das 11h às 15h, por R$ 69,90 (o quilo). A receita é completa, com pé e rabo de porco, linguiça e carne-seca, e os acompanhamentos são farofa, arroz, couve refogada, laranja e torresmo. A lista também inclui cachaça, como aperitivo. Rua Getúlio Vargas, 25, Campo Grande. FOTO: Partei/Acervo

12

Tem todo dia

Na concorrida esquina do Casa Guima, em Vila Velha, a feijuca pode ser pedida em qualquer dia da semana. Produzida com carne-seca, linguiça calabresa defumada, bacon, paio e costela suína, custa R$ 126,90 (duas pessoas) e tem arroz, couve, farofa e laranja como acompanhamentos. O bar e restaurante funciona direto, das 11h30 à meia-noite. Rua Aquino de Araújo, 340, Praia da Costa. FOTO: Casa Guima/Acervo

13

Opção em Camburi