6 pratos leves e refrescantes para o verão

No verão, preparar receitas saudáveis é uma boa opção para manter a dieta em dia e aproveitar a estação. Nesse sentido, os pratos leves são grandes aliados, visto que podem ser feitos com ingredientes saborosos, nutritivos e que promovem a saciedade.
Por isso, confira cinco receitas deliciosas e refrescantes para você experimentar!
Salada de alface com uva e queijo
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de uva verde sem semente
- 100 g de queijo branco picado
- 1 xícara de chá de uva roxa sem semente
- 1 xícara de chá denozes
- 2 folhas de alface-crespa picadas
- 2 folhas de alface-roxa picadas
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as folhas de alface e de rúcula, as uvas, as nozes e o queijo branco. Misture delicadamente. Tempere com sal, azeite e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Caçarola de legumes
Ingredientes:
- 1 couve-flor
- 1 litro de água
- 1 cebola descascada e picada
- 4 tomates picados
- 1 abobrinha descascada e cortada em rodelas
- 300g de batata descascada, cortada em rodelas e cozida
- 300g de cenoura descascada, cortada em rodelas e cozida
- 2 colheres de sopa de azeite
- Pimenta-do-reino branca moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a couve-flor, cubra com a água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, escorra a água e separe os floretes. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite e aqueça em fogo médio. Adicione as batatas, os tomates, as cenouras, a abobrinha, a cebola e misture bem. Junte os floretes de couve-flor, tempere com sal e pimenta-do-reino branca. Cozinhe por cinco minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e sirva em seguida.
Frango com vinho branco
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 colheres de chá degengibre ralado
- 1/2 kg de filé de frango cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 1/2 xícara de chá de água
- 1/2 xícara de chá de salsão picado
- 1 maçã-verde picada
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue por 1 minuto. Acrescente o frango e refogue até dourar. Em seguida, junte o vinho branco, o gengibre e a água e cozinhe por 10 minutos. Adicione o salsão e a maçã-verde e cozinhe por mais cinco minutos, mexendo sempre. Sirva em seguida.
Salada de repolho refrescante
Ingredientes:
- 1/2 repolho roxo cortado em tiras
- 1 repolho verde cortado em tiras
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- Sal, azeite e suco de limão a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as fatias de repolho verde e roxo e o pimentão. Misture bem. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Mexa para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.
Ceviche de peixe
Ingredientes:
- 500g de robalo cortado em cubos
- Suco de 5 limões
- 1 cebola-roxa cortada em tiras finas
- 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
- 1/2 maço de coentro fresco picado
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, regue o peixe com o suco de limão, cobrindo todos os pedaços. O ácido do limão “cozinha” o peixe, mudando sua cor para branco opaco. Deixe marinar na geladeira por cerca de 10 a 15 minutos, dependendo da espessura do peixe.
Depois, adicione a cebola-roxa, a pimenta dedo-de-moça e o coentro ao peixe marinado. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Para um toque extra de sabor, adicione um fio de azeite de oliva. Sirva em seguida.
Hambúrguer de cenoura
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de cenoura descascada, cozida e amassada
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 4 xícaras de chá de batata descascada, cozida e amassada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a cenoura, a aveia , a batata, o alho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até ficar homogêneo. Deixe descansar por 10 minutos. Após, modele os hambúrgueres no formato de um círculo e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Frite o hambúrguer para dourar dos dois lados. Sirva em seguida.