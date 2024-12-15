5 sobremesas geladas para curtir o verão

As sobremesas geladas são uma escolha perfeita para o verão, pois combinam frescor e sabor em dias de calor intenso. Essas delícias frias ajudam a refrescar o corpo, proporcionando uma sensação agradável e leveza após as refeições. Além disso, sua versatilidade também permite criar combinações criativas que agradam tanto crianças quanto adultos, tornando-se uma opção irresistível para reunir amigos e família durante os dias ensolarados.
Abaixo, confira cinco sobremesas geladas para curtir o verão!
Pudim de morango
Ingredientes:
- 40 g de gelatina de morango
- 390 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 240 ml de leite
- 240 ml de água fervente
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque a água fervente e a gelatina de morango. Bata até dissolver. Acrescente os demais ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Despeje a misture em uma forma para pudim untada com óleo de coco. Leve à geladeira por 3 horas. Desenforme e sirva.
Moça gelada
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 1/2 xícara de chá de leite em pó
- 200 g de creme de leite sem soro
- 400 g de chantili gelado
- 140 g de granulado
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite condensado e o leite em pó. Leve ao fogo médio e misture até obter o ponto de brigadeiro. Adicione o creme de leite e misture. Reserve. Na batedeira, bata o chantili até ficar consistente. Depois, misture delicadamente o brigadeiro com o chantili e o granulado. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 4 horas antes de servir.
Sorvete de banana
Ingredientes:
- 4 bananas maduras descascadas e congeladas
- 200 g de chocolate meio amargo derretido
- 200 g de creme de leite
- Amêndoas laminadas para decorar
Modo de preparo:
No processador, bata as bananas congeladas até obter um creme. Adicione o creme de leite e bata até ficar homogêneo. Depois, transfira para um recipiente e leve ao freezer por 2 horas. Sirva com o chocolate derretido e as amêndoas laminadas.
Delícia de abacaxi
Ingredientes:
Doce de abacaxi
- 1 abacaxidescascado e cortado em cubos
- 1 xícara de chá de água
- Açúcar a gosto
Creme
- 395 g de leite condensado
- 395 g de leite
- 3 gemas de ovo peneiradas
Modo de preparo:
Doce de abacaxi
Em uma panela, coloque o abacaxi, o açúcar e a água. Misture e leve ao fogo médio até obter um ponto de doce . Aguarde esfriar e reserve.
Creme
Em outra panela, coloque o leite condensado, o leite e as gemas de ovo e leve ao fogo baixo. Mexa até engrossar.
Montagem
Em recipientes individuais, faça uma camada com o creme e outra com o doce de abacaxi. Leve à geladeira e sirva bem gelado.
Torta de limão
Ingredientes:
Base
- 200 g de biscoito de maisena
- 100 g de manteiga derretida
Recheio
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- Suco de 3 limões
- Raspas de limão para decorar
Modo de preparo:
No processador, triture os biscoitos até obter uma farofa. Adicione a manteiga e misture até formar uma farofa úmida. Forre o fundo e as laterais de uma forma e leve ao freezer por 30 minutos. No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter um creme. Despeje sobre a base e leve ao freezer por 4 horas. Finalize com raspas de limão e sirva.