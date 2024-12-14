Sobremesas de pistache para o Natal vão de bolo a cheesecake; veja dicas

Peru, salpicão, farofa, bacalhau e pernil são pratos tradicionais na ceia de Natal dos capixabas, mas o panetone e uma boa sobremesa gelada também têm lugar à mesa.

E por falar em doce, o pistache, ingrediente que está em alta na confeitaria também para esta temporada, serve de inspiração para mais uma lista apetitosa de HZ - já mostramos aqui dicas de tortas panetones com sabores variados para a ceia.

Desta vez, selecionamos sobremesas que trazem a oleaginosa verdinha como protagonista e têm tudo para deixar o jantar de 24 de dezembro ainda mais especial.

As sugestões de nossa equipe custam a partir de R$ 39 e são produzidas por confeiteiros da Grande Vitória e da Região Serrana. Confira!

ÁRVORE DE NATAL

A confeitaria criativa de Pablo Pietro na Pepe Pâtisserie, em Pedra Azul, tem como inspiração um ícone desta temporada: a árvore de Natal, que dá forma a um bolo surpreendente.

As camadas são de massa de baunilha, brigadeiro de pistache e geleia de morango, framboesa e pimenta-rosa. O Bolo Árvore de Natal pesa 2,5 kg. Quanto: R$ 395. Rota do Carmo (ES-368), Km 1,5. Pedidos e mais informações: (27) 99921-3111 e @pepepatisserie.

Bolo Árvore de Natal pesa 2,5kg Crédito: Pepe Pâtisserie

VERDINHO E CREMOSO

Sensação entre os produtos com pistache criados pela chef Flávia Gama na Chocolateria Brasil, o cheesecake de pistache com calda de pistache é finalizado com pistaches caramelizados e mirtilos frescos.

A torta inteira, com aro 20, é uma opção sob encomenda para o Natal e custa R$ 320. Sua retirada deve ser feita na loja até o meio-dia de 24/12. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. Pedidos e mais informações: (27) 99507-3130 e @chocolateriabrasil.

Cheesecake de pistache da casa também é feito sob encomenda Crédito: Easy Marketing Digital

ESPECIALIDADE DA CASA

A torta de gelato de pistache é uma especialidade da gelateria Sal & Mel, em Vila Velha. Feita com camadas de gelato de pistache e de gelato de creme sobre base de casquinha de chocolate com cumaru, ela é coberta com ganache, crumble e praliné de pistache.

A torta inteira de 1kg custa R$ 180, a de 1,5kg sai por R$ 200 e a de 2kg por R$ 250. Na versão mini, a sobremesa custa R$ 49. Rua São Paulo, 2255, loja 11, Itapuã, Vila Velha. (27) 99663-9138.

Torta de gelato está disponível em três tamanhos Crédito: Carlos Alberto Silva

CHOCOTONE PARA PRESENTEAR

Campeão de vendas no Natal da Lau Sweeties, o minichocotone de pistache é feito com massa artesanal, recheio cremoso de pistache, cobertura de chocolate branco e pistaches triturados (R$ 39 cada um/peso aprox. 200g).

Outra opção para os pistache lovers é a sobremesa Puro Pistache, preparada na travessa com creme de pistache, massa de baunilha, musse de pistache e geleia de morango e, para finalizar, pedacinhos de pistache. Quanto: R$ 240. Lojas em Vitória nos bairros Itararé, Praia do Suá e Jardim da Penha. Pedidos e mais informações: (27) 99577-0179.

Minichocotone de pistache custa R$ 39 (aprox. 200g) Crédito: Lau Sweeties

CREMOSO E IRRESISTÍVEL

Em Vila Velha, a confeiteira Michela Gasparini tem duas sobremesas à base de pistache em seu cardápio especial de fim de ano.

A mais famosa delas é o cheesecake de pistache, com massa de biscoito, recheio que combina cream cheese e chocolate branco e cobertura de creme de pistache e pistaches crocantes (R$ 296).

Cheesecake é destaque no cardápio de Michela Gasparini Crédito: Camila Luz