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Pesto de pistache com homus é dica de pastinha para petiscar

Receita é simples de fazer e combina um clássico molho da cozinha italiana à famosa pasta árabe feita com grão-de-bico e tahine
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 08:00

Pesto de pistache
Pesto de pistache Crédito: Renata/Divulgação
A receita de pesto de pistache com homus une dois clássicos da cozinha internacional: o molho pesto, originário de Gênova, na Ligúria, Norte da Itália, e o homus, alimento típico da culinária árabe feito de grão-de-bico e tahine (pasta de sementes de gergelim). 
Na sugestão do HZ, que você confere abaixo passo a passo, o pesto tem como base o pistache, ingrediente queridinho do momento no preparo de sobremesas.
O molho original é composto de folhas de manjericão moídas com pinole, alho, sal e queijo parmesão ou pecorino ralado, misturadas com azeite e temperadas com pimenta preta. 

PESTO DE PISTACHE COM HOMUS 

Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 15 minutos
Nível: fácil
Fonte: Renata

Ingredientes: 

  • 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido
  • ½ xícara (chá) de pistache
  • 2 dentes de alho
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres (sopa) de tahine
  • ½ maço de rúcula
  • ½ colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem de boa qualidade
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no processador até uniformizar e obter consistência cremosa. Sirva em seguida. 

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