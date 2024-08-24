Pesto de pistache com homus é dica de pastinha para petiscar

A receita de pesto de pistache com homus une dois clássicos da cozinha internacional: o molho pesto, originário de Gênova, na Ligúria, Norte da Itália, e o homus, alimento típico da culinária árabe feito de grão-de-bico e tahine (pasta de sementes de gergelim).
Na sugestão do HZ, que você confere abaixo passo a passo, o pesto tem como base o pistache, ingrediente queridinho do momento no preparo de sobremesas.
O molho original é composto de folhas de manjericão moídas com pinole, alho, sal e queijo parmesão ou pecorino ralado, misturadas com azeite e temperadas com pimenta preta.
PESTO DE PISTACHE COM HOMUS
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 15 minutos
Nível: fácil
Fonte: Renata
Tempo médio de preparo: 15 minutos
Nível: fácil
Fonte: Renata
Ingredientes:
- 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido
- ½ xícara (chá) de pistache
- 2 dentes de alho
- Suco de 1 limão
- 2 colheres (sopa) de tahine
- ½ maço de rúcula
- ½ colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem de boa qualidade
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no processador até uniformizar e obter consistência cremosa. Sirva em seguida.