Conheça 10 mitos e verdades sobre o azeite de oliva

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O azeite de oliva pode ser usado para fritar?

Pode! O azeite de oliva é a gordura mais estável e resistente a altas temperaturas e também é a gordura vegetal mais saudável que existe.

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A qualidade do azeite é medida pela acidez? Quanto menor a acidez, maior a qualidade?

Não, isso é mito. A acidez é apenas um dos parâmetros de qualidade e não sua determinante. A acidez não tem cheiro, cor ou sabor, e representa a proporção de ácidos graxos livres presentes no azeite.

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Azeite engorda?

O azeite de oliva é uma gordura saudável, mas assim como todo alimento, deve ser consumido de forma equilibrada.

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Quais são os benefícios de consumir o azeite de oliva?

O azeite de oliva é um produto 100% natural, obtido diretamente das azeitonas, e seu consumo regular é importante porque está associado a diversos benefícios à saúde, entre eles: redução do colesterol, proteção contra doenças cardiovasculares, ação antioxidante, menor risco de desenvolvimento de osteoporose, ação anti-inflamatória, melhora dos níveis de glicemia e até participação na prevenção de alguns tipos de câncer.

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O azeite em vidro claro estraga? O envasado em vidro escuro é melhor?

A exposição direta do azeite à luz causa degradação dos ácidos graxos e demais componentes antioxidantes encontrados no produto, além de afetar seu sabor e aroma.

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O azeite de cor verde é melhor do que o dourado?

A coloração do azeite depende do processo de maturação da azeitona utilizada em sua produção.

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O azeite tem conservantes? Quais são seus ingredientes?

O azeite não contém conservantes. É um produto 100% natural, feito somente do suco da azeitona.

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O azeite é considerado um alimento processado?

Não. O Guia Alimentar para a População Brasileira classifica o azeite no grupo de alimentos minimamente processados, como um produto extraído de alimentos in natura ou diretamente da natureza e usado pelas pessoas para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias.

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O azeite previne doenças crônicas?

Sim, previne. Os antioxidantes presentes nos óleos vegetais representam um grande benefício à saúde dos consumidores e à indústria de alimentos por terem respectivamente potencial efeito na prevenção de doenças crônicas e na estabilidade dos produtos, agindo contra radicais livres promotores de oxidação lipídica (e, consequente, da degradação dos óleos).

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Qual a diferença do azeite comum para o orgânico? Ele é mais saudável?