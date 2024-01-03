Conheça 10 mitos e verdades sobre o azeite de oliva

O azeite de oliva é um dos queridinhos na alimentação dos brasileiros, que têm se mostrado cada vez mais preocupados em levar saúde e equilíbrio à mesa.
Para sanar algumas dúvidas ainda presentes no dia a dia, vamos desvendar os principais mistérios sobre o ingrediente e a conhecer melhor suas propriedades para orientar a alimentação diária.
10 MITOS E VERDADES SOBRE AZEITE DE OLIVA
1
O azeite de oliva pode ser usado para fritar?
Pode! O azeite de oliva é a gordura mais estável e resistente a altas temperaturas e também é a gordura vegetal mais saudável que existe.
2
A qualidade do azeite é medida pela acidez? Quanto menor a acidez, maior a qualidade?
Não, isso é mito. A acidez é apenas um dos parâmetros de qualidade e não sua determinante. A acidez não tem cheiro, cor ou sabor, e representa a proporção de ácidos graxos livres presentes no azeite.
3
Azeite engorda?
O azeite de oliva é uma gordura saudável, mas assim como todo alimento, deve ser consumido de forma equilibrada.
4
Quais são os benefícios de consumir o azeite de oliva?
O azeite de oliva é um produto 100% natural, obtido diretamente das azeitonas, e seu consumo regular é importante porque está associado a diversos benefícios à saúde, entre eles: redução do colesterol, proteção contra doenças cardiovasculares, ação antioxidante, menor risco de desenvolvimento de osteoporose, ação anti-inflamatória, melhora dos níveis de glicemia e até participação na prevenção de alguns tipos de câncer.
5
O azeite em vidro claro estraga? O envasado em vidro escuro é melhor?
A exposição direta do azeite à luz causa degradação dos ácidos graxos e demais componentes antioxidantes encontrados no produto, além de afetar seu sabor e aroma.
6
O azeite de cor verde é melhor do que o dourado?
A coloração do azeite depende do processo de maturação da azeitona utilizada em sua produção.
7
O azeite tem conservantes? Quais são seus ingredientes?
O azeite não contém conservantes. É um produto 100% natural, feito somente do suco da azeitona.
8
O azeite é considerado um alimento processado?
Não. O Guia Alimentar para a População Brasileira classifica o azeite no grupo de alimentos minimamente processados, como um produto extraído de alimentos in natura ou diretamente da natureza e usado pelas pessoas para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias.
9
O azeite previne doenças crônicas?
Sim, previne. Os antioxidantes presentes nos óleos vegetais representam um grande benefício à saúde dos consumidores e à indústria de alimentos por terem respectivamente potencial efeito na prevenção de doenças crônicas e na estabilidade dos produtos, agindo contra radicais livres promotores de oxidação lipídica (e, consequente, da degradação dos óleos).
10
Qual a diferença do azeite comum para o orgânico? Ele é mais saudável?
No que diz respeito à nutrição, alimentos orgânicos têm mais de certos minerais, vitaminas e compostos bioativos que os convencionais; em relação aos macronutrientes como carboidratos, proteínas e gorduras, a diferença não é significativa.
Com informações de Equilibrium e Gallo.