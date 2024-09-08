Cheesecake de pistache: confira receita para o fim de semana

Se você embarcou na febre do pistache e não deixa de provar doces e até mesmo combinações salgadas feitas com essa oleaginosa de sabor único, aqui vai uma dica de sobremesa para fazer em casa: cheesecake de pistache.
Embora não seja para qualquer bolso, afinal o pistache não é um ingrediente barato, a receita escolhida por nossa equipe tem tudo para entregar muita gostosura em seu almoço de fim de semana. Confira!
CHEESECAKE DE PISTACHE
Ingredientes:
Para a massa:
- 1 pacote de biscoito laminado cracker
- 1 xícara (chá) de pistache
- 1/2 xícara (chá) de açúcar
- 100g de manteiga derretida
- 1 xícara (chá) de pistache
- 4 colheres (sopa) de água
- 300g de cream cheese
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 4 ovos
- 1 colher (chá) de essência de baunilha
- 200g de creme de leite chocolate branco
- 1/2 xícara (chá) de pistache fresco
Modo de preparo:
- Triture os biscoitos com os pistaches e misture com a manteiga e o açúcar.
- Forre o fundo de uma forma e leve para assar por 10 minutos.
- Para o recheio, triture o pistache com a água formando uma pasta.
- Junte o cream cheese, o açúcar e bata bem na batedeira.
- Acrescente os ovos e a essência de baunilha, depois bata até misturar.
- Coloque sobre a massa e leve para assar em banho-maria no forno a 160°C por 1 hora.
- Para a cobertura, misture o chocolate com o creme de leite e os pistaches triturados.
- Desenforme o cheesecake e cubra com a ganache.
Fonte: Renata.