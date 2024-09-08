Confeitaria

Cheesecake de pistache: confira receita para o fim de semana

Sobremesa reúne cremosidade e crocância em uma combinação imperdível com o ingrediente do momento
Evelize Calmon

Publicado em 08 de Setembro de 2024 às 07:00

Cheesecake de pistache Crédito: Renata/Divulgação
Se você embarcou na febre do pistache e não deixa de provar doces e até mesmo combinações salgadas feitas com essa oleaginosa de sabor único, aqui vai uma dica de sobremesa para fazer em casa: cheesecake de pistache.
Embora não seja para qualquer bolso, afinal o pistache não é um ingrediente barato, a receita escolhida por nossa equipe tem tudo para entregar muita gostosura em seu almoço de fim de semana. Confira!

CHEESECAKE DE PISTACHE

Ingredientes: 

Para a massa:
  • 1 pacote de biscoito laminado cracker
  • 1 xícara (chá) de pistache
  • 1/2 xícara (chá) de açúcar
  • 100g de manteiga derretida
Para o recheio:
  • 1 xícara (chá) de pistache
  • 4 colheres (sopa) de água
  • 300g de cream cheese
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 4 ovos
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha
Para a cobertura:
  • 200g de creme de leite chocolate branco
  • 1/2 xícara (chá) de pistache fresco

Modo de preparo: 

  1. Triture os biscoitos com os pistaches e misture com a manteiga e o açúcar.
  2. Forre o fundo de uma forma e leve para assar por 10 minutos.
  3. Para o recheio, triture o pistache com a água formando uma pasta.
  4. Junte o cream cheese, o açúcar e bata bem na batedeira.
  5. Acrescente os ovos e a essência de baunilha, depois bata até misturar.
  6. Coloque sobre a massa e leve para assar em banho-maria no forno a 160°C por 1 hora.
  7. Para a cobertura, misture o chocolate com o creme de leite e os pistaches triturados.
  8. Desenforme o cheesecake e cubra com a ganache.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

