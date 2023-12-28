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Cheesecake de romã: veja receita de sobremesa para o réveillon

Confira o passo a passo do preparação que vai deixar sua ceia ainda mais especial e apetitosa para a chegada do ano novo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 13:41

Cheesecake de romã
Receita de cheesecake de romã rende oito porções Crédito: União/Divulgação
Romã é um ingrediente clássico do ano-novo e por aqui já demos diversas receitas com a fruta para atrair prosperidade.
Essa cheesecake, cujo passo a passo você confere abaixo, é mais uma dica de sobremesa bem especial para a ceia da virada.
Elegante e visualmente impactante, a torta tem tudo para deixar a sua mesa mais festiva e apetitosa. Confira!

CHEESECAKE DE ROMÃ

Rendimento: 8 porções
Tempo total: 5h, em média
Nível: médio

Ingredientes:

Calda de romã:
  • 2 e 1/2 xícaras (chá) sementes de romã (330g)
  • 1/2 xícara (chá) água (100ml)
  • 1/2 xícara (chá) açúcar demerara UNIÃO NATURALE (95g)
Massa:
  • 1 pacote biscoito tipo maisena (200g)
  • 5 colheres (sopa) manteiga sem sal gelada (100g)
Creme:
  • 3 unidades ovo (180g)
  • 3/4 xícara (chá) açúcar refinado UNIÃO (120g)
  • 300 gramas cream cheese em temperatura ambiente
  • 1 colher (chá) farinha de trigo (4g)
  • 1 colher (sopa) suco de limão (15ml)
  • Raspas de limão a gosto
  • 1 colher (chá) essência de baunilha (5ml)
Montagem: 
  • 1/2 xícara (chá) sementes de romã para decorar (66g)

Modo de preparo:

Calda de romã: 
  1. Em um liquidificador, bata as sementes de romã com a água e passe por uma peneira.
  2. Em seguida, transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo baixo com o açúcar demerara até engrossar levemente.
  3. Reserve em geladeira até o momento de servir.
Massa:
  1. Em um processador, triture os biscoitos até formar uma farinha.
  2. Coloque em um recipiente, adicione a manteiga gelada e amasse delicadamente com as pontas dos dedos até formar uma massa homogênea.
  3. Forre o fundo de uma forma redonda com fundo removível pequena (22 cm) pressionando com as costas de uma colher para a superfície ficar lisa.
  4. Reserve na geladeira.
Creme:
  1. Em uma batedeira, bata ligeiramente os ovos com o açúcar refinado até formar um creme fofo.
  2. Desligue a batedeira e com um batedor de arame, acrescente delicadamente o cream cheese em temperatura ambiente, a farinha de trigo, o suco de limão, as raspas de limão e a essência de baunilha. Misture até obter um creme homogêneo.
  3. Distribua o creme sobre a massa e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 a 50 minutos ou até que a superfície esteja levemente dourada.
  4. Espere amornar e leve para gelar por pelo menos quatro horas.
Montagem: cubra com a calda de romã e decore com as sementes. Sirva em seguida.
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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