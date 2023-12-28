Cheesecake de romã: veja receita de sobremesa para o réveillon

Reserve em geladeira até o momento de servir.

Em seguida, transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo baixo com o açúcar demerara até engrossar levemente.

Em um liquidificador, bata as sementes de romã com a água e passe por uma peneira.

Forre o fundo de uma forma redonda com fundo removível pequena (22 cm) pressionando com as costas de uma colher para a superfície ficar lisa.

Coloque em um recipiente, adicione a manteiga gelada e amasse delicadamente com as pontas dos dedos até formar uma massa homogênea.

Em um processador, triture os biscoitos até formar uma farinha.

Em uma batedeira, bata ligeiramente os ovos com o açúcar refinado até formar um creme fofo.

Desligue a batedeira e com um batedor de arame, acrescente delicadamente o cream cheese em temperatura ambiente, a farinha de trigo, o suco de limão, as raspas de limão e a essência de baunilha. Misture até obter um creme homogêneo.

Distribua o creme sobre a massa e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 a 50 minutos ou até que a superfície esteja levemente dourada.