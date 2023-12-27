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Ceia de réveillon

Confira receitas com romã para atrair abundância no ano novo

Saiba como aproveitar a fruta no preparo de pratos, saladas e sobremesas para servir na festa da virada e garantir prosperidade
Portal Edicase

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Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 12:26

Imagem Edicase Brasil
Frango assado ao molho de romã com batatas Crédito: Shutterstock
A chegada de um novo ano é como abrir um livro em branco, cheio de páginas prontas para serem preenchidas com histórias emocionantes e inesquecíveis. É um momento de reflexão sobre o que passou e de esperança renovada para o que está por vir.
Essa transição, tão simbólica, muitas vezes se manifesta de maneira saborosa em nossas mesas, em que receitas especiais assumem o papel de mensageiras dessa prosperidade iminente. E é exatamente nesse ponto que a romã assume seu papel de destaque como ingrediente principal.
Com suas suculentas sementes, a romã adiciona não apenas um toque de frescor e sabor vibrante às receitas, mas também simboliza a prosperidade que esperamos no novo ano. Sendo assim, confira três receitas com romã para atrair abundância!

FRANGO ASSADO AO MOLHO DE ROMÃ COM BATATAS

Ingredientes:

  • 1 frango inteiro limpo e sem miúdos
  • 4 batatas descascadas e cortadas em pedaços
  • 1 cebola cortada em fatias
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de suco de romã
  • 1/2 xícara de chá de caldo de galinha
  • 3 colheres de sopa de mel
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de alecrim fresco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto 
  • Sementes de romã para decorar

Modo de preparo:

Em uma tigela pequena, coloque sal, pimenta-do-reino, azeite de oliva e alho e misture. Esfregue esse tempero sobre o frango, garantindo que ele esteja bem revestido. Coloque o frango no centro de uma assadeira grande e espalhe as batatas ao seu redor. Depois, adicione as fatias de cebola.
Em outra tigela, misture o suco de romã, o caldo de galinha e o mel. Despeje metade desse molho sobre o frango e sobre as batatas. Leve a assadeira ao forno pré-aquecido a 200°C e asse por aproximadamente 1 hora, ou até que o frango esteja dourado e as batatas estejam macias. 
Durante o cozimento, regue o frango e as batatas com o restante do molho de romã a cada 20-30 minutos para garantir um sabor uniforme. Após terminar de assar, decore o prato com alecrim fresco e romã antes de servir. 

MUSSE DE ROMÃ

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de suco de romã
  • 24 g de gelatina sem sabor
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de creme de leite fresco
  • Sementes de romã para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, em fogo médio, aqueça 1 xícara de chá de suco de romã e dissolva a gelatina . Em uma tigela grande, misture a gelatina dissolvida, o restante do suco de romã e o açúcar. Em uma batedeira, bata o creme de leite até ficar firme e adicione à mistura de romã, incorporando delicadamente. Despeje a mistura em taças individuais e leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até que a musse esteja firme. Decore com sementes de romã antes de servir.
Imagem Edicase Brasil
Salada de romã e nozes Crédito: Shutterstock

SALADA DE ROMÃ E NOZES

Ingredientes:

  • Sementes de 1 romã
  • 1 xícara de chá de nozes tostadas
  • 2 xícaras de chá de rúcula
  • 2 xícaras de chá de espinafre
  • 2 xícaras de chá de alface
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture as sementes de romã, as nozes e as verduras. Em uma tigela pequena, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Sirva como acompanhamento em momentos especiais. 

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