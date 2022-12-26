7 alimentos que trazem sorte e prosperidade no ano-novo

1

LENTILHA

Entre os alimentos que trazem sorte para o novo ano, um dos mais famosos é a lentilha. O grão tem formato semelhante ao de moeda, e, por isso, é o símbolo mais popular de fartura e riqueza. Juliana Viveiros afirma que, comer pelo menos uma colher (das de sopa) de lentilha é o segredo para um ano de muita fartura. Então, prepare a lentilha da sorte no réveillon e surpreenda-se com os resultados!

2

ROMÃ

O romã não pode faltar na tradicional ceia de ano-novo. A fruta simboliza fertilidade e prosperidade, além de florescimento, crescimento e abundância. Mas como se deve fazer a simpatia com romã no réveillon? O ritual está fortemente associado ao Dia de Reis, 6 de janeiro, pois a data marca o início de um novo tempo no ano que começou. Pela tradição, você deve guardar três sementes secas de romã e carregá-las na carteira durante todo o ano.

3

UVA

A uva é uma das frutas mais importantes para a ceia da virada. Comer uva no réveillon carrega um grande simbolismo, pois acredita-se que o alimento pode trazer prosperidade e paz. A simpatia da uva para o ano-novo teve origem na Espanha, onde as pessoas comem 12 uvas à meia-noite e guardam seus caroços na carteira pelo resto do ano.

4

CARNE DE PORCO

A carne de porco está entre as comidas que trazem sorte ao serem consumidas na virada, logo está presente em muitas ceias ao redor do mundo. Cortes como o pernil costumam ser um dos protagonistas da ceia, e isso tornou-se comum, pois o porco simboliza progresso. Além disso, a figura do animal inteiro colocado sobre a mesa traz, segundo Juliana Viveiros, a energia da abundância.

5

PEIXE

O peixe também representa o progresso que se deseja alcançar no ano que se inicia. O alimento também é um dos principais símbolos relacionados à história de Jesus Cristo. Dessa forma, também representa prosperidade e fartura.

6

MAÇÃ

A maçã simboliza o sucesso, principalmente no amor. Por isso, é usada para alcançar um ano de conquistas positivas e felicidade nesse aspecto. Para alcançar os benefícios dessa fruta no réveillon, basta dar uma mordida, à meia-noite, em uma maçã bem vermelha.

7

FRUTAS SECAS