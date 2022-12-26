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De peixe a romã

7 alimentos que trazem sorte e prosperidade no ano-novo

As simpatias mais utilizadas para começar o ano com o pé direito envolvem comidas carregadas de significados e tradições
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 17:01

Os preparativos para a chegada do novo ano já estão a todo vapor e, para dar uma forcinha ao destino, muita gente não abre mão de tradições típicas da virada.
As simpatias mais comuns no réveillon envolvem alimentos considerados amuletos de proteção, de sorte e de harmonia, e até mesmo facilitadores para se alcançar o que deseja.
“O segredo está na escolha dos ingredientes e também na preparação. É importante estar com o pensamento positivo, almejando boas energias e transmitindo vibrações poderosas”,  aconselha a espiritualista Juliana Viveiros, que traz dicas para preparar uma ceia de ano-novo cheia de significados. 

1

LENTILHA

Entre os alimentos que trazem sorte para o novo ano, um dos mais famosos é a lentilha. O grão tem formato semelhante ao de moeda, e, por isso, é o símbolo mais popular de fartura e riqueza. Juliana Viveiros afirma que, comer pelo menos uma colher (das de sopa) de lentilha é o segredo para um ano de muita fartura. Então, prepare a lentilha da sorte no réveillon e surpreenda-se com os resultados!

2

ROMÃ

O romã não pode faltar na tradicional ceia de ano-novo. A fruta simboliza fertilidade e prosperidade, além de florescimento, crescimento e abundância. Mas como se deve fazer a simpatia com romã no réveillon? O ritual está fortemente associado ao Dia de Reis, 6 de janeiro, pois a data marca o início de um novo tempo no ano que começou. Pela tradição, você deve guardar três sementes secas de romã e carregá-las na carteira durante todo o ano.

3

UVA

A uva é uma das frutas mais importantes para a ceia da virada. Comer uva no réveillon carrega um grande simbolismo, pois acredita-se que o alimento pode trazer prosperidade e paz. A simpatia da uva para o ano-novo teve origem na Espanha, onde as pessoas comem 12 uvas à meia-noite e guardam seus caroços na carteira pelo resto do ano.

4

CARNE DE PORCO

A carne de porco está entre as comidas que trazem sorte ao serem consumidas na virada, logo está presente em muitas ceias ao redor do mundo. Cortes como o pernil costumam ser um dos protagonistas da ceia, e isso tornou-se comum, pois o porco simboliza progresso. Além disso, a figura do animal inteiro colocado sobre a mesa traz, segundo Juliana Viveiros, a energia da abundância.

5

PEIXE

O peixe também representa o progresso que se deseja alcançar no ano que se inicia. O alimento também é um dos principais símbolos relacionados à história de Jesus Cristo. Dessa forma, também representa prosperidade e fartura.

6

MAÇÃ

A maçã simboliza o sucesso, principalmente no amor. Por isso, é usada para alcançar um ano de conquistas positivas e felicidade nesse aspecto. Para alcançar os benefícios dessa fruta no réveillon, basta dar uma mordida, à meia-noite, em uma maçã bem vermelha.

7

FRUTAS SECAS

Pêssego, figo, amêndoas, nozes, avelãs e tâmaras costumam ser frutas bem tradicionais nas festas natalinas. Por simbolizarem sorte e fartura, elas também passaram a fazer parte da ceia no ano-novo, seja em forma cristalizada ou seca.
Com informações de iQuilíbrio. 

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