Como servir e harmonizar espumantes nas festas de fim de ano

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HARMONIZAÇÃO

O espumante é a bebida mais versátil entre os vinhos, tornando-se um curinga para harmonizações devido ao seu gás carbônico, que limpa o paladar e o deixa pronto para a próxima garfada. São ideais para servir com aperitivos e entradas, como queijos fortes e saladas, mas também podem ser um bom acompanhamento para frutos do mar, risotos e até sushi.

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TEMPERATURA

Os espumantes devem ser servidos gelados para realçar a acidez e não acentuar o álcool. A garrafa deve ser resfriada por volta de duas horas na geladeira ou por uma hora em balde de gelo. Após aberta, deixe-a no balde para manter a baixa temperatura.

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ABERTURA DA GARRAFA

Abrir o espumante é um dos momentos mais esperados da festa. Para que tudo saia bem, sem desperdícios ou acidentes, é preciso saber como abrir corretamente a garrafa. Segure totalmente a rolha desde o momento de tirar a gaiola e a cápsula. Após isso, o segredo é girar a garrafa em vez da rolha, sem estourar.

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COMO SERVIR

A taça indicada para servir espumantes é a flüte, mais alta e estreita, o que colabora para manter o gás carbônico na bebida. Caso você não tenha esse tipo de taça, use taças de vinho comum, mas sirva em pequenas quantidades para não esquentar.

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BOLHAS