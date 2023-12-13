Confira dicas de vinhos para brindar nas festas de fim de ano

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Vitória Cabernet Sauvignon, Merlot e Malbec 2022 (Brasil)

Blend de uvas da Serra Catarinense cuidadosamente elaborado pela vinícola Gáudio, que leva a assinatura do sommelier e chef capixaba Paulo Gáudio. É um vinho de cair o queixo. A Cabernet Sauvignon traz a ele potência e vigor, a Merlot elegância e a Malbec boa acidez e complexidade. Intenso de aromas e com boa estrutura no paladar, é capaz de agradar aos enófilos mais exigentes. Ideal para ocasiões intimistas entre amigos, é, sem dúvida, um vinho que pede boa gastronomia para acompanhar. Quanto: R$ 129,90, na Out.Vino, em Vitória. (27) 99999-8101.

2

Espumante Fabian Nature (Brasil)

Na minha opinião, ter um espumante nacional na geladeira é imprescindível em qualquer época do ano. O Brasil é referência de qualidade nesse estilo e, para qualquer festividade, aí é que não pode faltar mesmo. O Fabian é seco, elaborado com Chardonnay e Pinot Noir pelo método tradicional, com 24 meses em contato com as leveduras. Isso traz delicadeza e complexidade para o espumante. Seu aroma apresenta toques tostados e amanteigados que lembram castanhas e amêndoas. No paladar, mostra acidez equilibrada, boa textura, cremosidade e final de boca longo e agradável. Vai bem com todos os pratos da ceia e é excelente para o réveillon, do início ao fim. Quanto: R$ 86, na Empório Vino do Sul, em Vitória. (27) 99249-2351.

3

Mapu Tierra Sagrada Carignan (Chile)

Essa dica é para quem não abre mão de taninos potentes. A Carignan é uma uva para quer sair da zona de conforto e impressionar os convidados. Produzido no Vale do Maule, do Chile de vinhas muito antigas, o Tierra Sagrada tem a assinatura da vinícola francesa Baron Philippe de Rothschild, que toca diversos projetos vitivinícolas em terras chilenas. Como o vinho tem 14 meses de barricas francesas e 14.5% de álcool, é interessante aerá-lo 30 minutos antes de servir. Ótimo para acompanhar carnes vermelhas. Quanto: R$ 179,90, na Villa Porto Vinhos, em Vila Velha. (27) 99650-6233.

4

Espumante Federico de Alvear Brut (Argentina)

O espumante Brut tem concentração de açúcar entre 8 e 15 gramas por litro, final seco e muita versatilidade, principalmente se for um charmat, como o Federico de Alvear, em que a segunda fermentação ocorre dentro da garrafa. Por ser um método de produção mais em conta, o preço final desses vinhos, mais leves e refrescantes, costuma ser mais atrativo. São excelentes tanto para ocasiões festivas com grande número de convidados como para servir de forma descompromissada no verão. Quanto: de R$ 59,90 por R$ 49,90 no Disk Reisen Mix, em Santa Teresa. (27) 99997-2245.

5

Espumante Manfredi Del Centenario Extra Dry (Itália)

Nas ceias de fim de ano é muito comum ver pratos agridoces e molhos e purês à base de frutas, mas nem sempre é fácil combinar todos esses sabores. Um espumante mais docinho como esse extra dry italiano é uma boa dica para servir até com as sobremesas. Ele é leve, frutado e fresco. Lembre-se de servir bem gelado (4ºC) para o dulçor não sobressair e nem ficar enjoativo. A garrafa é linda para compor qualquer mesa. Quanto: R$ 69,90, na Inove Vinhos. (27) 99885-4040.

6

Casa Donoso Palmira Gran Reserva Sauvignon Blanc (Chile)

A Sauvignon Blanc tem uma acidez bastante característica, o que torna o vinho fresco e mais leve. É uma uva bastante curinga, ideal para iniciar uma refeição e que vai bem com entradinhas, como canapés, antepastos e saladas. O Casa Donoso é um Gran Reserva e traz um pouco mais de corpo e elegância ao paladar. Muito expressivo, tem mineralidade marcada e notas cítricas e florais. Fácil de harmonizar e de agradar a todos. Quanto: R$ 98,90, na Vinsel Vinhos. (27) 98891-7000.

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Roero Arneis DOCG (Itália)