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Pedro Kucht

Qual é a diferença entre espumante e champanhe?

Prosecco, cava e crémant também são variedades de vinho com borbulhas. Conheça os principais tipos e suas características

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 07:00

Publicado em 

06 dez 2023 às 07:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht Pedro Kucht
Todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Assista ao vídeo acima para descobrir os motivos e entenda melhor no texto a seguir. 
Champanhe, cava, prosecco, enfim, existem diversos tipos de espumantes no mercado, e as principais diferenças entre eles estão relacionadas principalmente às regiões de origem, às uvas utilizadas e aos métodos de produção.
Na coluna de hoje, te conto quais são as principais diferenças entre as variedades mais conhecidas desse tipo de vinho. 

CHAMPANHE

Para receber ser denominado champanhe, o vinho precisa ter sido produzido exclusivamente na região de Champagne, na França, seguindo regras rigorosas de denominação de origem.
As uvas usadas nos champanhes são necessariamente Chardonnay, Pinot Noir ou Pinot Meunier. Trata-se do vinho espumante mais famoso do mundo e que é um grande curinga na hora de harmonizar.

PROSECCO

O prosecco vem da região do Vêneto, na Itália, onde é geralmente feito com a uva Glera. Esse espumante tende a ser mais leve e frutado, com um sabor fresco e levemente cítrico. Tais características o tornam um espumante fácil de beber.
O prosecco é frequentemente usado em coquetéis, como o Spritz. É uma excelente opção para quem procura um espumante mais acessível para diversas ocasiões.

CAVA 

O Cava é um espumante espanhol, produzido principalmente na Catalunha. É conhecido por ser uma alternativa acessível se comparado ao champanhe. Tem bolhas finas, sabor refrescante e aromas cítricos, com notas de maçã verde, pera, pão torrado e amêndoas.
Espumantes
Espumantes são conhecidos pela versatilidade na hora de harmonizar Crédito: Shutterstock

ESPUMANTE BRASILEIRO

Temos aqui diversos rótulos já internacionalmente premiados. Muitos críticos de todo o mundo consideram o espumante brasileiro o mais importante do Hemisfério Sul, em especial os que são produzidos na Serra Gaúcha, utilizando uvas como Chardonnay, Pinot Noir e Riesling.
Os espumantes do Brasil são uma excelente escolha para quem deseja explorar a produção vinícola do país e provar exemplares de alta qualidade.

CRÉMANT 

O termo é usado na França para nomear espumantes produzidos fora da região de Champagne. Regiões como Alsácia e Borgonha produzem espumantes de alta qualidade com suas próprias variedades de uvas.

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Pedro Kucht Pedro Kucht

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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