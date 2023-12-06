Qual é a diferença entre espumante e champanhe?

Todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Assista ao vídeo acima para descobrir os motivos e entenda melhor no texto a seguir.

Champanhe, cava, prosecco, enfim, existem diversos tipos de espumantes no mercado, e as principais diferenças entre eles estão relacionadas principalmente às regiões de origem, às uvas utilizadas e aos métodos de produção.

Na coluna de hoje, te conto quais são as principais diferenças entre as variedades mais conhecidas desse tipo de vinho.

CHAMPANHE

Para receber ser denominado champanhe, o vinho precisa ter sido produzido exclusivamente na região de Champagne, na França, seguindo regras rigorosas de denominação de origem.

As uvas usadas nos champanhes são necessariamente Chardonnay, Pinot Noir ou Pinot Meunier. Trata-se do vinho espumante mais famoso do mundo e que é um grande curinga na hora de harmonizar.

PROSECCO

O prosecco vem da região do Vêneto, na Itália, onde é geralmente feito com a uva Glera. Esse espumante tende a ser mais leve e frutado, com um sabor fresco e levemente cítrico. Tais características o tornam um espumante fácil de beber.

O prosecco é frequentemente usado em coquetéis, como o Spritz. É uma excelente opção para quem procura um espumante mais acessível para diversas ocasiões.

CAVA

O Cava é um espumante espanhol, produzido principalmente na Catalunha. É conhecido por ser uma alternativa acessível se comparado ao champanhe. Tem bolhas finas, sabor refrescante e aromas cítricos, com notas de maçã verde, pera, pão torrado e amêndoas.

Espumantes são conhecidos pela versatilidade na hora de harmonizar Crédito: Shutterstock

ESPUMANTE BRASILEIRO

Temos aqui diversos rótulos já internacionalmente premiados. Muitos críticos de todo o mundo consideram o espumante brasileiro o mais importante do Hemisfério Sul, em especial os que são produzidos na Serra Gaúcha, utilizando uvas como Chardonnay, Pinot Noir e Riesling.

Os espumantes do Brasil são uma excelente escolha para quem deseja explorar a produção vinícola do país e provar exemplares de alta qualidade.

CRÉMANT