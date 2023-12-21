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Grande Vitória

Da ceia ao panetone, HZ traz guia de encomendas de fim de ano

Deixou para pedir de última hora? Ainda dá tempo de reservar entradas, pratos, acompanhamentos e sobremesas para Natal e ano-novo no ES
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 06:00

A poucos dias do Natal, HZ traz um guia com encomendas de última hora de ceias completas, panetones artesanais e sobremesas especiais para as celebrações de fim de ano. 
Nossa lista inclui restaurantes, bufês, empórios, confeitarias e empreendedores da Grande Vitória que ainda estão aceitando pedidos. Então, se você não quer ter trabalho na cozinha, confira as dicas abaixo e garanta seus quitutes para festejar. 

CEIA DE ANO-NOVO

  • NÓZ COMIDA AFETIVA - Bife Wellington (R$ 390/1,5kg aprox.) e pernil de cordeiro assado (R$ 390) estão entre os pratos sob encomenda para a ceia, que tem ainda opções como vinagrete de polvo com feijão fradinho (R$ 95/500g), salada de bacalhau com grão-de-bico (R$ 95/500g) e salada de batata com camarão VM (R$ 95/500g). Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. Pedidos: até 27/12, pelo (27) 99701-6929. 
  • CAROL SARDENBERG - A chef traz no menu de fim de ano opções como peixe assado com crosta de panko, ervas e limão siciliano (R$ 310/serve em média 10 pessoas e acompanha cebolas e batatas cozidas), arroz vermelho com cogumelos (R$ 160/1 kg), batatas bravas com linguiça artesanal (R$ 100/1 kg), salada fria de macarrão (R$ 150/1 kg), salada de cevadinha (R$ 150/1 kg) e terrine de gorgonzola com mel de alho (R$ 140/serve em média oito pessoas). Rua Agrimensor Adolpho Oliveira, 201, Praia do Canto, Vitória. Pedidos: até 27/12, pelo (27) 99963-8383. 
  • EDNA JABOUR - O cardápio da chef para a ceia inclui itens como brie folhado com nuts caramelizadas (R$ 240/ serve até 12 pessoas), terrine de queijo com presunto de Parma e geleia de figo (R$ 170/450g), bolinho de feijoada (R$ 45/25 unidades), escalope de mignon ao creme de gorgonzola (R$ 220/ 1 kg) e bacalhau à Zé do Pipo (R$ 200/ 1 kg). Rua Aleixo Neto, 154 e 156, Santa Lúcia, Vitória. Pedidos: até 27/12, pelo (27) 3024-2405 e 99277-9011.    
  • VIVIAN MUSSO GASTRONOMIA - A chef preparou um menu de fim de ano com opções salgadas e doces. Lascas de cordeiro ao molho de vinho (R$ 180/500g), gratinado de lagosta e camarões VM ao espumante (R$ 220/500g), cuscuz de legumes ao limão siciliano (R$ 90/500g), salpicão defumado (R$ 90/500g) e torta banana pudding (R$ 180/20cm de diâmetro) são opções para encomendar. Jardim da Penha, Vitória. Pedidos: até 27/12, pelo (27) 99984-9894. 
  • BEMTÔ - O menu de fim de ano da rotisseria traz como opção caponata alla siciliana (R$ 45/300g), farofa de maçã verde na manteiga (R$ 90/1 kg), lasanha de bacalhau (R$ 130/1 kg), paleta de cordeiro assada ao molho de vinho e hortelã (R$ 165/1 kg) e peru (ou chester) assado e recheado com farofa (R$ 90/1 kg), entre outros itens. De sobremesa, uma dica é o pudim de queijo grana padano (R$ 160/ 1 kg). Rua Henrique Rosetti, 210, lojas 8 e 9, Bento Ferreira, Vitória. Pedidos: até 26/12, pelo (27) 99824-1441.
  • DELICATUS - Salpicão de peru com batata palha (R$ 78/500g); arroz com bacon, damasco e amêndoas (R$ 52/500g); camarão ao creme de milho (R$ 72/500g), quiche caprese com burrata, tomate confit e pesto (R$ 140/12 fatias), terrine de salmão com gravlax (R$ 220) e rocambole de abacaxi com brigadeiro de coco (R$ 110) estão no cardápio de fim de ano. Rua José Nascif, 490, Bairro República, Vitória. Pedidos: até 28/12, pelo (27) 99507-7091.
  • EMPÓRIO JOAQUIM - No menu de fim de ano, destaque para as entradas frias, como maionese de camarão com wasabi e batata (R$ 120/500g) e salpicão de frango orgânico (R$ 60/500g), e para os assados, entre eles lombo suíno assado com maçã verde (R$ 126/ aprox. 500g), tender bolinha com mel (R$ 262/ serve de 4 a 5 pessoas). A farofa italiana de pistache (R$ 50/500g) também é uma opção para encomendar. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, Lojas 1 e 2, Praia do Canto, Vitória. Pedidos: até 26/12, pelo (27) 99612-3979. Valor mínimo do pedido: R$ 300.
Ceia de fim de ano do Empório Joaquim
Ceia de fim de ano do Empório Joaquim Crédito: Olivier Schochlin
  • EMPÓRIO SÃO BENTO - Entre as opções de prato no menu de fim de ano, há arroz de rabada (R$ 149,90/ 1 kg), arroz de cordeiro com shiitake e cebolas caramelizadas (R$ 159,90/ 1 kg) e bacalhau à Gomes de Sá (R$ 189,90/ 1 kg). Na lista de acompanhamentos, destaque para a maionese de lagosta (R$ 199,90/ 1 kg), e na seção de terrines, vale provar a de polvo com amêndoas (R$ 39,90/ 250g). Av. Carlos Moreira Lima, 481, Loja 2, Bento Ferreira, Vitória. Pedidos: até 26/12 ou enquanto durarem os estoques. (27) 99507-4388 e 3029-3829.
  • EMPÓRIO TURK ZOO - As sugestões da casa para a ceia incluem torre de quibe cru (R$ 89/ 600g), homus (R$ 19/200g), mhamara (pasta de pimentão/R$ 25/200g), arroz com lentilha (R$ 48/ 900g), charutinhos de folha de uva (R$ 190/1 kg) ou de repolho (R$ 48/ 800g), além do combinado composto de quibe cru, homus, mhamara, babaganoush, coalhada (150g de cada um), 12 miniquibes, 12 miniesfihas e pão árabe (R$ 180). Av. Rio Branco, 1645, Ed. Ayrton Senna, loja 17, Praia do Canto, Vitória. Pedidos: até 23/12 (Natal) e 30/12 (Ano Novo), pelo (27) 99201-8008. 
  • SÃO JOSÉ SUPERMERCADOS - O cardápio de Natal e Réveillon traz opções como tábua de frios (R$ 134,90/ 1 kg), salada de frango defumado (R$ 114,90/ 1 kg), peru assado com frutas (R$ 89,90/ 1 kg), pernil de cordeiro com ervas (R$ 149,90/ 1 kg) e rabanada (R$ 68,90/ 1 kg). Pedidos: até 29/12, nas lojas de Vitória, Vila Velha e Serra. Mais informações: @saojosesupermercados. 

PANETONES ARTESANAIS

  • FINE CANDY - O cardápio de Natal inclui doçuras como chocotone recheado com brigadeiros branco e meio amargo à base de chocolate belga (R$ 95/900g em média), guirlanda de biscoito amanteigado com doce de leite, brigadeiro de nozes e frutas vermelhas frescas (R$ 174/serve de 15 a 18 pessoas) e bolo semi-naked red velvet com geleia de frutas vermelhas frescas (R$ 190/15 cm de diâmetro). Vila Velha. Pedidos até 22/12. (27) 99753-2256.    
Chocotone Dois Amores da confeitaria Fine Candy
Chocotone Dois Amores da confeitaria Fine Candy Crédito: Reprodução/Instagram
  • NONNA BARBERINA - A casa produz quatro versões do panetone, com 550g ou 125g. Os pães são de fermentação natural e contêm ovos caipiras, farinha italiana e pasta caseira de laranja e baunilha. Sabores: grana padano com goiabada (a partir de R$ 21), gotas de chocolate branco com ganache de pistache (a partir de R$ 26), massa de cacau com gotas de chocolate (a partir de R$ 20) e frutas cristalizadas (a partir de R$ 18). Jardim da Penha, Vitória. (27) 3207-4920. 
  • OLIMA - Para o Natal deste ano, a padaria e cafeteria traz como opções panetone de pistache (com brigadeiro de pistache e cobertura crocante/R$ 130/900g) e de amarena (recheado com a cereja silvestre italiana e chocolate branco/R$ 85/550g). Os produtos são feitos com farinha de trigo italiana e essência natural. Jardim Camburi, Vitória. (27) 99789-7807. 
  • ARTEZANAL - A padaria funcional , especializada em alimentos sem glúten ou ingredientes lácteos, conta com opções de panetone e chocotone no menu de fim de ano. Destaque para o panetone trufado com chocolate (R$ 160/ 1 kg). Mais informações: (27) 99850-6346 (Vitória) e (27) 99721-8599 (Vila Velha).
  • ALFAJOR DA ANITA - O chocotone trufado é um dos destaques no Natal da doceria. Com aproximadamente 700g, embalagem de acetato e tag natalina, o chocotone trufado G custa R$ 79 (doce de leite com caramelo salgado ou 70% cacau) ou R$ 95 (Anita Ferrero Rocher ou Rafaello). São Diogo, Serra. (27) 99529-5013.
  • O PÃO DA JU - Com fornadas de panetone toda sexta-feira, a padaria artesanal tem quatro variedades no menu. Além do panetone de frutas secas (R$ 70/500g), tem disponível chocotone feito com chocolate meio amargo, chocolate ao leite e laranja cristalizada (R$ 75/500g) e as versões mini, tanto do panetone de frutas (R$ 38/250g) como do chocotone (R$ 40/250g). Os pães são de fermentação natural, produzidos com farinha orgânica. Praia do Canto, Vitória. (27) 99858-4653.

SOBREMESAS DE FIM DE ANO

  • MICHELA GASPARINI - A torta de chocolate com fudge de caramelo crocante (R$ 256/foto) é destaque no menu natalino da confeiteira, que prepara sob encomenda opções como banoffee (R$ 196), torta musse de chocolate (R$ 206) e cheesecake de pistache (R$ 256). Todas têm 21cm de diâmetro e servem em média 10 pessoas. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99626-2266
  • SOIÔ DOCES - Camadas de biscoito em meio a uma quantidade generosa de brigadeiro de pistache: assim é feita a torta palha italiana da confeiteira Fernanda Altoé. O doce está disponível em dois tamanhos: com 15 cm (R$ 240) e 20 cm de diâmetro (R$ 320). Outra dica é a torta três chocolates, que mescla bolo, musse e ganache de chocolates branco e ao leite (R$ 140/15cm ou R$ 240/20cm). Praia do Canto, Vitória. (27) 99917-4544.
  • ADOCICA - Entre as sobremesas na travessa da confeiteira Lídia Jardim, uma dica é a Folhado de Morango, que leva creme e musse de Ninho, biscoito italiano folhado e morango fresco (R$ 159). A confeiteira prepara ainda pavê de abacaxi com coco (R$ 135,90) e torta de bombom Ouro Branco (R$ 159,90). Cada travessa serve em média 12 pessoas. Laranjeiras, Serra. (27) 99721-0889.
  • PERRY CONFEITARIA - Guirlandas de doce são uma especialidade da confeitaria, que prepara neste ano duas versões. A de brownie é coberta com brigadeiro cremoso (chocolate belga ou pistache), frutas vermelhas, brigadeiros (bolinha), suspiros e biscoitos (R$ 250/foto). Já a guirlanda clássica, montada sobre discos de biscoito de baunilha, sai por R$ 285. Ambas rendem em média 10 fatias. Mata da Praia, Vitória. (27) 99316-9316. 
  • LUARA GALANTE - No menu de Natal da confeiteira, o Gâteau Amélie é ideal para fãs de red velvet. A versão do famoso bolo vermelho contém creme de cream cheese, geleia de frutas vermelhas e frutas frescas (morango e mirtilo). Quanto: R$ 185 (serve de 10 a 12 fatias). Morada de Camburi, Vitória. (27) 99928-5840.
  • MOMBEE - O cardápio de fim de ano da doceria traz entre as opções a torta gelato, disponível em dois sabores: Nutella (R$ 195) e pistache (R$ 205), ambas finalizadas com ganache de chocolate ao leite. Cada pote tem 1 litro e serve em média 10 porções. Mata da Praia, Vitória. (27) 99801-7707.
  • THAIS GÓIS COZINHA ESPECIAL - Uma opção sob encomenda é a Red Velvet Zero Açúcar, com camadas de bolo vermelho, merengue e geleia de frutas vermelhas (R$ 230). O doce vem em uma caixa de acrílico com laço e, assim como os demais produtos da confeitaria, é vegano e não contêm glúten, lactose, refinados, conservantes e xilitol. Praia do Canto, Vitória. (27) 99816-1828.
  • DANI RIBEIRO (DOCIFICANDO) - A confeiteira prepara panetones recheados (a partir de R$ 19,90/160g) e sobremesas para a ceia, como torta holandesa (R$ 110), torta de limão (R$ 95), pudim (R$ 65), todos para oito pessoas, e guirlandas de brigadeiro e de brownie com brigadeiros (a partir de R$ 18,50). (27) 98893-4375.  

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