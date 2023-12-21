Da ceia ao panetone, HZ traz guia de encomendas de fim de ano

A poucos dias do Natal, HZ traz um guia com encomendas de última hora de ceias completas, panetones artesanais e sobremesas especiais para as celebrações de fim de ano.

Nossa lista inclui restaurantes, bufês, empórios, confeitarias e empreendedores da Grande Vitória que ainda estão aceitando pedidos. Então, se você não quer ter trabalho na cozinha, confira as dicas abaixo e garanta seus quitutes para festejar.