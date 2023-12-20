Panetone caseiro: veja receita em vídeo com o passo a passo

Ama panetone e gostar de botar a mão na massa? Então, aproveite o Natal para fazer em casa o pão doce que é símbolo das festas de fim de ano.
A convite do HZ, a chef e professora de confeitaria Andrea Souto, da La Creme Gourmet, ensina a preparar a massa clássica para panetone ou chocotone, bem macia e molhadinha, daquelas que desmancham na boca.
Acompanhe a receita passo a passo no vídeo abaixo.
MASSA CLÁSSICA DE PANETONE OU CHOCOTONE
Esponja (pré-fermento):
- 150g de farinha de trigo com melhorador ou farinha importada
- 10g de fermento seco
- 150ml de água
- Preparo: misture tudo e deixe descansar por 30 minutos coberto com papel-filme.
INGREDIENTES DA MASSA
- 300g de farinha de trigo com melhorador ou farinha importada
- 100g de açúcar
- 5 gemas
- 4g de sal
- 10ml de essência de panetone ou 50ml de extrato natural de panetone*
- 80g de manteiga
- 20g de leite em pó
- 80ml de água
- 15g de mel (opcional)
- 150g de frutas cristalizadas ou gotas de chocolate (para o chocotone)
- 60ml de óleo para untar a bancada
*Extrato natural de panetone: 300ml de suco de laranja, 80g de açúcar, 80g de rum, 2 unidades de fava de baunilha, raspas de laranja (a gosto). Leve ao fogo baixo o suco, o açúcar e a baunilha, deixando reduzir um pouco. Em seguida, acrescente os demais ingredientes e deixe ferver mais um pouco.
MODO DE PREPARO
- Bata em batedeira, junto com a esponja, os ingredientes da massa (reservando as frutas ou o chocolate para incorporar a ela depois).
- Deixe bater bem por aproximadamente 10 minutos até que a massa fique elástica, em ponto de véu.
- Leve a massa para a bancada untada com óleo e amasse com as frutas ou o chocolate. Divida a massa, boleie e coloque em formas de papel para panetone no tamanho que desejar.
- Coloque a massa para crescer. O tempo ideal é de 2 a 4 horas.
- Faça um corte na superfície da massa e leve para assar no forno a 170°C.