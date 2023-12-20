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Mão na massa

Panetone caseiro: veja receita em vídeo com o passo a passo

Chef e professora de confeitaria Andrea Souto, de Vila Velha, ensina como fazer o pão que é símbolo das festas de fim de ano
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 14:25

Panetone produzido pela chef Andrea Souto
Andrea Souto é chef e professora de confeitaria em Vila Velha  Crédito: Vitor Jubini
Ama panetone e gostar de botar a mão na massa? Então, aproveite o Natal para fazer em casa o pão doce que é símbolo das festas de fim de ano. 
A convite do HZ, a chef e professora de confeitaria Andrea Souto, da La Creme Gourmet, ensina a preparar a massa clássica para panetone ou chocotone, bem macia e molhadinha, daquelas que desmancham na boca.
Acompanhe a receita passo a passo no vídeo abaixo.

MASSA CLÁSSICA DE PANETONE OU CHOCOTONE

Esponja (pré-fermento):
  • 150g de farinha de trigo com melhorador ou farinha importada
  • 10g de fermento seco
  • 150ml de água
  • Preparo: misture tudo e deixe descansar por 30 minutos coberto com papel-filme. 
Panetone produzido pela chef Andrea Souto
Panetone tradicional e chocotone feitos pela chef Andrea Souto Crédito: Vitor Jubini

INGREDIENTES DA MASSA

  • 300g de farinha de trigo com melhorador ou farinha importada
  • 100g de açúcar
  • 5 gemas
  • 4g de sal
  • 10ml de essência de panetone ou 50ml de extrato natural de panetone*
  • 80g de manteiga
  • 20g de leite em pó
  • 80ml de água
  • 15g de mel (opcional)
  • 150g de frutas cristalizadas ou gotas de chocolate (para o chocotone)
  • 60ml de óleo para untar a bancada
*Extrato natural de panetone: 300ml de suco de laranja, 80g de açúcar, 80g de rum, 2 unidades de fava de baunilha, raspas de laranja (a gosto). Leve ao fogo baixo o suco, o açúcar e a baunilha, deixando reduzir um pouco. Em seguida, acrescente os demais ingredientes e deixe ferver mais um pouco. 

MODO DE PREPARO

  1. Bata em batedeira, junto com a esponja, os ingredientes da massa (reservando as frutas ou o chocolate para incorporar a ela depois).
  2. Deixe bater bem por aproximadamente 10 minutos até que a massa fique elástica, em ponto de véu.
  3. Leve a massa para a bancada untada com óleo e amasse com as frutas ou o chocolate. Divida a massa, boleie e coloque em formas de papel para panetone no tamanho que desejar.
  4. Coloque a massa para crescer. O tempo ideal é de 2 a 4 horas.
  5. Faça um corte na superfície da massa e leve para assar no forno a 170°C. 

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