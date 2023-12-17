Brownie com brigadeiro branco e frutas é receita para o Natal

O brownie é uma sobremesa versátil, simples de fazer e fácil de agradar. Para as festas de fim de ano, ela pode ficar ainda mais interessante, com uma decoração à base de frutas vermelhas e o formato arredondado de uma guirlanda.
Gostou da ideia? Então, faça um teste preparando esse delicioso brownie com brigadeiro branco e frutas que o HZ sugere. O passo a passo de preparo do doce está descrito abaixo e dá água na boca!
BROWNIE COM BRIGADEIRO BRANCO E FRUTAS VERMELHAS
Ingredientes
- Brownie:
- 100g de manteiga
- 4 ovos
- 200g de chocolate meio amargo
- 1 xícara de chá de chocolate em pó 50% cacau
- ½ xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- Morangos, mirtilos e hortelã (para decorar)
- Brigadeiro branco:
- 1 caixinha de leite condensado
- 70g de creme de leite
- 30g de manteiga
- 100g de composto lácteo
- Tempo de preparo: 1 hora
COMO FAZER:
- Brownie: em um bowl, bata os ovos com o açúcar até formar espuminha (é o ponto de fita, que garante a casquinha crocante). Derreta a manteiga com o chocolate em banho-maria e junte-a à mistura de ovos e açúcar. Peneire a farinha de trigo e o chocolate em pó e misture até ficar homogêneo. Transfira para uma forma redonda untada (para fazer o formato da guirlanda). Leve ao forno preaquecido a 180° C por 25 minutos e faça o teste do palito (deve sair úmido). Assim que assar, desligue o forno e deixe descansar por 15 minutos.
- Brigadeiro branco: em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o composto lácteo. Ligue o fogo baixo e misture até dar ponto de brigadeiro. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite, misturando até homogeneizar. Reserve na geladeira por 1 hora com plástico filme em contato.
- Montagem: com o saco de confeitar, faça a cobertura com o bico que achar melhor e em seguida decore com morangos, mirtilos e hortelã.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.