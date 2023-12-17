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Para adoçar

Brownie com brigadeiro branco e frutas é receita para o Natal

Sobremesa pode ser feita em formato de guirlanda, com um furo central, para deixar sua mesa ainda mais charmosa para ceia
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Dezembro de 2023 às 06:00

Brownie com brigadeiro branco e frutas vermelhas
Brownie com brigadeiro branco e frutas vermelhas Crédito: Mococa/Divulgação
O brownie é uma sobremesa versátil, simples de fazer e fácil de agradar. Para as festas de fim de ano, ela pode ficar ainda mais interessante, com uma decoração à base de frutas vermelhas e o formato arredondado de uma guirlanda.
Gostou da ideia? Então, faça um teste preparando esse delicioso brownie com brigadeiro branco e frutas que o HZ sugere. O passo a passo de preparo do doce está descrito abaixo e dá água na boca!  

BROWNIE COM BRIGADEIRO BRANCO E FRUTAS VERMELHAS

Ingredientes
  • Brownie:
  • 100g de manteiga 
  • 4 ovos
  • 200g de chocolate meio amargo
  • 1 xícara de chá de chocolate em pó 50% cacau
  • ½ xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • Morangos, mirtilos e hortelã (para decorar)
  • Brigadeiro branco:
  • 1 caixinha de leite condensado  
  • 70g de creme de leite 
  • 30g de manteiga 
  • 100g de composto lácteo
  • Tempo de preparo: 1 hora
COMO FAZER: 
  1. Brownie: em um bowl, bata os ovos com o açúcar até formar espuminha (é o ponto de fita, que garante a casquinha crocante). Derreta a manteiga com o chocolate em banho-maria e junte-a à mistura de ovos e açúcar. Peneire a farinha de trigo e o chocolate em pó e misture até ficar homogêneo. Transfira para uma forma redonda untada (para fazer o formato da guirlanda). Leve ao forno preaquecido a 180° C por 25 minutos e faça o teste do palito (deve sair úmido). Assim que assar, desligue o forno e deixe descansar por 15 minutos.
  2. Brigadeiro branco: em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o composto lácteo. Ligue o fogo baixo e misture até dar ponto de brigadeiro. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite, misturando até homogeneizar. Reserve na geladeira por 1 hora com plástico filme em contato.
  3. Montagem: com o saco de confeitar, faça a cobertura com o bico que achar melhor e em seguida decore com morangos, mirtilos e hortelã.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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