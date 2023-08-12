Bombom de travessa com frutas: veja receita fácil de sobremesa

Bombom de travessa é uma das receitas brasileiras de sobremesa mais práticas e deliciosas que existem. Se você concorda com essa afirmação e está sem ideia de doce para servir no almoço de domingo (13), Dia dos Pais, leia com atenção a receita abaixo.
Ela traz o passo a passo de uma gostosura feita com pedaços de morango fresco e de uva rosada sem sementes. Você pode usar uva verde, se preferir.
O creme da base e a cobertura de chocolate são curingas da confeitaria caseira e tornam essa combinação irresistível. Bora fazer?
BOMBOM DE TRAVESSA COM FRUTAS
INGREDIENTES:
- Para o creme:
- 1 caixinha ou lata de leite condensado (395g)
- 3 gemas
- 2 xícaras (chá) de leite integral
- 2 colheres (sopa) de amido de milho
- Meia colher (chá) de essência de baunilha
- Para a cobertura:
- 100g de chocolate meio amargo derretido
- 1 caixinha de creme de leite
- Para a montagem:
- 1 xícara (chá) de morangos cortados ao meio
- 1 xícara (chá) de uvas rosadas sem sementes
- 100g de raspas de chocolate meio amargo
COMO FAZER:
- Creme: em uma panela, misture o leite condensado, as gemas, o leite, o amido de milho e a essência de baunilha e leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de cinco minutos ou até engrossar. Reserve.
- Cobertura: em um recipiente, misture o chocolate com o creme de leite até formar um creme homogêneo. Reserve.
- Montagem: em uma travessa redonda (23 cm de diâmetro), coloque o creme reservado. Distribua os morangos e as uvas e finalize com a cobertura. Decore com as raspas de chocolate e leve à geladeira até o momento de servir.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.