Bombom de travessa com frutas: veja receita fácil de sobremesa

Bombom de travessa com morango e uva: sobremesa para o Dia dos Pais Crédito: Nestlé/Divulgação

Bombom de travessa é uma das receitas brasileiras de sobremesa mais práticas e deliciosas que existem. Se você concorda com essa afirmação e está sem ideia de doce para servir no almoço de domingo (13), Dia dos Pais, leia com atenção a receita abaixo.

Ela traz o passo a passo de uma gostosura feita com pedaços de morango fresco e de uva rosada sem sementes. Você pode usar uva verde, se preferir.

O creme da base e a cobertura de chocolate são curingas da confeitaria caseira e tornam essa combinação irresistível. Bora fazer?

BOMBOM DE TRAVESSA COM FRUTAS

INGREDIENTES:

Para o creme:



1 caixinha ou lata de leite condensado (395g)



3 gemas



2 xícaras (chá) de leite integral



2 colheres (sopa) de amido de milho



Meia colher (chá) de essência de baunilha



Para a cobertura:



100g de chocolate meio amargo derretido



1 caixinha de creme de leite



Para a montagem:

1 xícara (chá) de morangos cortados ao meio



1 xícara (chá) de uvas rosadas sem sementes



100g de raspas de chocolate meio amargo

COMO FAZER:

Creme: em uma panela, misture o leite condensado, as gemas, o leite, o amido de milho e a essência de baunilha e leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de cinco minutos ou até engrossar. Reserve.

Cobertura: em um recipiente, misture o chocolate com o creme de leite até formar um creme homogêneo. Reserve.

Montagem: em uma travessa redonda (23 cm de diâmetro), coloque o creme reservado. Distribua os morangos e as uvas e finalize com a cobertura. Decore com as raspas de chocolate e leve à geladeira até o momento de servir.