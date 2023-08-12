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Irresistível

Bombom de travessa com frutas: veja receita fácil de sobremesa

Feito com uva rosada e morango fresco, esse doce maravilhoso é uma dica do HZ para servir no almoço especial do Dia dos Pais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 07:00

Bombom de travessa com morango
Bombom de travessa com morango e uva: sobremesa para o Dia dos Pais Crédito: Nestlé/Divulgação
Bombom de travessa é uma das receitas brasileiras de sobremesa mais práticas e deliciosas que existem. Se você concorda com essa afirmação e está sem ideia de doce para servir no almoço de domingo (13), Dia dos Pais, leia com atenção a receita abaixo.
Ela traz o passo a passo de uma gostosura feita com pedaços de morango fresco e de uva rosada sem sementes. Você pode usar uva verde, se preferir.
O creme da base e a cobertura de chocolate são curingas da confeitaria caseira e tornam essa combinação irresistível. Bora fazer?

BOMBOM DE TRAVESSA COM FRUTAS 

INGREDIENTES:
  • Para o creme:
  • 1 caixinha ou lata de leite condensado (395g)
  • 3 gemas
  • 2 xícaras (chá) de leite integral
  • 2 colheres (sopa) de amido de milho
  • Meia colher (chá) de essência de baunilha
  • Para a cobertura:
  • 100g de chocolate meio amargo derretido
  • 1 caixinha de creme de leite
  • Para a montagem:
  • 1 xícara (chá) de morangos cortados ao meio
  • 1 xícara (chá) de uvas rosadas sem sementes
  • 100g de raspas de chocolate meio amargo
COMO FAZER: 
  1. Creme: em uma panela, misture o leite condensado, as gemas, o leite, o amido de milho e a essência de baunilha e leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de cinco minutos ou até engrossar. Reserve.
  2. Cobertura: em um recipiente, misture o chocolate com o creme de leite até formar um creme homogêneo. Reserve.
  3. Montagem: em uma travessa redonda (23 cm de diâmetro), coloque o creme reservado. Distribua os morangos e as uvas e finalize com a cobertura. Decore com as raspas de chocolate e leve à geladeira até o momento de servir.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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