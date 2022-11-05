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Dica boa

Bombom de morango na travessa: veja receita fácil e irresistível

A sobremesa rende em média seis porções e é ideal para dias preguiçosos em que bate uma vontade incontrolável de comer doce
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 06:00

O bombom de morango na travessa é uma dica de sobremesa simples de preparar e muito, mas muito deliciosa.
Ideal para aqueles dias preguiçosos em que bate uma vontade incontrolável de comer doce, a receita, além de ser prática, cabe direitinho em qualquer bolso.
Então, separe leite condensado, creme de leite e morangos frescos para começar o passo a passo. 

BOMBOM DE MORANGO NA TRAVESSA

Rendimento: 6 porçóes
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Bombom de morango na travessa
Bombom de morango na travessa fica pronto em 1 hora Crédito: Piracanjuba/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 1 caixinha ou latinha de leite condensado (395g)
  • 2 caixinhas de creme de leite
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 barra de chocolate ao leite picada (120g)
  • 2 caixas de morango maduros lavados e sem as folhas
MODO DE PREPARO:
  1. Para o creme branco, coloque o leite condensado em uma panela, com uma colher de manteiga, e leve ao fogo baixo mexendo até engrossar e desgrudar do fundo. 
  2. Desligue o fogo, acrescente uma das caixinhas de creme de leite e deixe esfriar.
  3. Para o creme trufado, derreta o chocolate picado, junto com o outro creme de leite, no micro-ondas, em potência alta, parando para mexer a cada 30 segundos, até derreter completamente.
  4. Montagem: cubra o fundo de uma travessa com os morangos cortados ao meio e coloque o brigadeiro branco por cima. Por último, acrescente o creme trufado. Decore o doce com morangos e raspas de chocolate. Sirva gelado.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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