Bombom de morango na travessa: veja receita fácil e irresistível

O bombom de morango na travessa é uma dica de sobremesa simples de preparar e muito, mas muito deliciosa.
Ideal para aqueles dias preguiçosos em que bate uma vontade incontrolável de comer doce, a receita, além de ser prática, cabe direitinho em qualquer bolso.
Então, separe leite condensado, creme de leite e morangos frescos para começar o passo a passo.
BOMBOM DE MORANGO NA TRAVESSA
Rendimento: 6 porçóes
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 caixinha ou latinha de leite condensado (395g)
- 2 caixinhas de creme de leite
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 barra de chocolate ao leite picada (120g)
- 2 caixas de morango maduros lavados e sem as folhas
MODO DE PREPARO:
- Para o creme branco, coloque o leite condensado em uma panela, com uma colher de manteiga, e leve ao fogo baixo mexendo até engrossar e desgrudar do fundo.
- Desligue o fogo, acrescente uma das caixinhas de creme de leite e deixe esfriar.
- Para o creme trufado, derreta o chocolate picado, junto com o outro creme de leite, no micro-ondas, em potência alta, parando para mexer a cada 30 segundos, até derreter completamente.
- Montagem: cubra o fundo de uma travessa com os morangos cortados ao meio e coloque o brigadeiro branco por cima. Por último, acrescente o creme trufado. Decore o doce com morangos e raspas de chocolate. Sirva gelado.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.