Bombom de morango na travessa: veja receita fácil e irresistível

Para o creme branco, coloque o leite condensado em uma panela, com uma colher de manteiga, e leve ao fogo baixo mexendo até engrossar e desgrudar do fundo.

Desligue o fogo, acrescente uma das caixinhas de creme de leite e deixe esfriar.

Para o creme trufado, derreta o chocolate picado, junto com o outro creme de leite, no micro-ondas, em potência alta, parando para mexer a cada 30 segundos, até derreter completamente.