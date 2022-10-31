Saiba como fazer um delicioso arroz de camarão com linguiça

Você sabia que no dia 31 de outubro é comemorado o Dia Internacional do Arroz? Em homenagem a um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo, sugerimos o preparo de uma receita deliciosa: arroz apimentado com linguiça e camarão.
O prato segue o estilo surf and turf, que reúne em uma mesma receita proteínas do mar e da terra. O toque picante dado à combinação fica por conta do tempero creole e do molho de pimenta.
ARROZ APIMENTADO COM LINGUIÇA E CAMARÃO
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- 1 colher (sopa) de azeite
- 1 cebola roxa pequena picada
- 1 dente de alho
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 1 talo de salsão picado
- 1 lata de tomates pelados
- 1 xícara (chá) de arroz
- 2 1/2 xícaras (chá) de caldo de legumes
- 1 colher (sopa) de molho inglês
- 1/2 colher (chá) de molho de pimenta vermelha
- 200g de linguiça defumada cortada em fatias
- 200g de camarão médio limpo
- 1/2 maço de salsinha picada
- 2 talos de cebolinha picados
- Tempero creole (misture 1 colher de chá de pimenta-do-reino branca moída, 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino preta moída, 2 colheres de chá de sal, folhas de 1 ramo de manjericão picadas e folhas de 1 ramo de tomilho).
MODO DE PREPARO:
- Aqueça o azeite em fogo alto e doure a cebola.
- Acrescente o alho, o pimentão, o salsão e os tomates pelados (reserve o suco que ficou na lata).
- Refogue rapidamente, misture o arroz e, então, junte o suco de tomate que sobrou na lata, o caldo de legumes, o molho inglês, o molho de pimenta vermelha e o tempero creole.
- Misture bem e, quando levantar fervura, tampe a panela e deixe cozinhar até que o arroz fique tenro mas levemente resistente à mordida.
- Adicione a linguiça e o camarão, misture e deixe cozinhar em panela semitampada até que o arroz esteja macio.
- Retire do fogo, ajuste o tempero e finalize com salsinha e cebolinha.
Fonte: Josapar Alimentos. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.