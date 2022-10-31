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Bem temperado

Saiba como fazer um delicioso arroz de camarão com linguiça

A receita é uma sugestão de HZ para o Dia Internacional do Arroz, 31 de outubro, e vem com um toque picante todo especial
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 17:30

Você sabia que no dia 31 de outubro é comemorado o Dia Internacional do Arroz? Em homenagem a um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo, sugerimos o preparo de uma receita deliciosa: arroz apimentado com linguiça e camarão. 
O prato segue o estilo surf and turf, que reúne em uma mesma receita proteínas do mar e da terra. O toque picante dado à combinação fica por conta do tempero creole e do molho de pimenta.  

ARROZ APIMENTADO COM LINGUIÇA E CAMARÃO

Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
Arroz de camarão com linguiça
Receita contém molho de pimenta vermelha e tempero creole Crédito: Josapar/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 1 cebola roxa pequena picada
  • 1 dente de alho
  • 1/2 pimentão vermelho picado
  • 1 talo de salsão picado
  • 1 lata de tomates pelados
  • 1 xícara (chá) de arroz 
  • 2 1/2 xícaras (chá) de caldo de legumes
  • 1 colher (sopa) de molho inglês
  • 1/2 colher (chá) de molho de pimenta vermelha
  • 200g de linguiça defumada cortada em fatias
  • 200g de camarão médio limpo
  • 1/2 maço de salsinha picada
  • 2 talos de cebolinha picados
  • Tempero creole (misture 1 colher de chá de pimenta-do-reino branca moída, 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino preta moída, 2 colheres de chá de sal, folhas de 1 ramo de manjericão picadas e folhas de 1 ramo de tomilho).
MODO DE PREPARO:
  1. Aqueça o azeite em fogo alto e doure a cebola. 
  2. Acrescente o alho, o pimentão, o salsão e os tomates pelados (reserve o suco que ficou na lata). 
  3. Refogue rapidamente, misture o arroz e, então, junte o suco de tomate que sobrou na lata, o caldo de legumes, o molho inglês, o molho de pimenta vermelha e o tempero creole. 
  4. Misture bem e, quando levantar fervura, tampe a panela e deixe cozinhar até que o arroz fique tenro mas levemente resistente à mordida.
  5. Adicione a linguiça e o camarão, misture e deixe cozinhar em panela semitampada até que o arroz esteja macio. 
  6. Retire do fogo, ajuste o tempero e finalize com salsinha e cebolinha.
Fonte: Josapar Alimentos. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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