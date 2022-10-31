Saiba como fazer um delicioso arroz de camarão com linguiça

Aqueça o azeite em fogo alto e doure a cebola.

Acrescente o alho, o pimentão, o salsão e os tomates pelados (reserve o suco que ficou na lata).

Refogue rapidamente, misture o arroz e, então, junte o suco de tomate que sobrou na lata, o caldo de legumes, o molho inglês, o molho de pimenta vermelha e o tempero creole.

Misture bem e, quando levantar fervura, tampe a panela e deixe cozinhar até que o arroz fique tenro mas levemente resistente à mordida.

Adicione a linguiça e o camarão, misture e deixe cozinhar em panela semitampada até que o arroz esteja macio.