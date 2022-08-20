Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fica a dica

Tacos mexicanos: receita simples e deliciosa para o fim de semana

Suculento e com um toque brasileiro, o quitute é recheado com tiras de carne bem temperada, alface crocante e queijo prato
Evelize Calmon

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 09:00

Tacos mexicanos
O taco é feito com tortilla, massa frita à base de milho Crédito: Castelo/Divulgação
Típicos do México e muito populares também nos Estados Unidos, os tacos são "barquinhas" recheadas feitas de tortilla (massa fina de milho frita), e acrescidas geralmente de alface crocante e queijo. 
Em uma versão abrasileirada, sugerimos um recheio bem suculento contendo tiras de bife de patinho grelhadas com bastante tomate e cebola e temperados com vinagre balsâmico. Veja a seguir como se prepara.

TACOS MEXICANOS

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • Massa dos tacos:
  • 1 xícara (chá) de farinha de milho amarela
  • 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1 colher (café) de sal
  • 1 xícara (chá) de água 
  • Recheio:
  • 300g de patinho em tirinhas
  • 1 colher (sopa) de azeite 
  • 1 cebola média picada
  • 3 colheres (sopa) de vinagre balsâmico
  • 1 tomate sem pele e sem sementes, picado
  • 1 colher (chá) de sal
  • Gotinhas de molho de pimenta vermelha
  • Montagem:
  • 1 xícara (chá) de alface americana picada
  • 120g de queijo prato cortado em tiras
MODO DE PREPARO:
  1. Massa dos tacos: misture a farinha de milho, a farinha de trigo, o azeite e o sal. 
  2. Vá adicionando a água aos poucos e amassando os ingredientes até obter uma massa firme. 
  3. Faça seis bolinhas com a massa, coloque cada bolinha entre duas folhas de plástico e vá abrindo até que fiquem com aparência de uma panqueca fina. 
  4. Esquente uma frigideira antiaderente e coloque nela a massa aberta.
  5. Deixe por cerca de dois minutos. vire do outro lado e deixe mais dois minutos. 
  6. Retire e dobre ao meio levemente para formar uma barquinha. Distribua em uma assadeira e faça o restante da massa.
  7. Recheio: refogue a carne no azeite até dourar. Junte a cebola, o vinagre balsâmico, o tomate, o sal e a pimenta. Deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, em fogo baixo.
  8. Montagem: sobre cada barquinha, coloque um pouco de alface americana e queijo prato. Por cima disso, coloque o recheio de carne. Sirva imediatamente. 
Fonte: Castelo Alimentos. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Internação de 3 anos para adolescente que atacou colega em escola no ES
Imagem de destaque
Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor
Imagem de destaque
Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental; veja como participar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados