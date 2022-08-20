Tacos mexicanos: receita simples e deliciosa para o fim de semana

Típicos do México e muito populares também nos Estados Unidos, os tacos são "barquinhas" recheadas feitas de tortilla (massa fina de milho frita), e acrescidas geralmente de alface crocante e queijo.
Em uma versão abrasileirada, sugerimos um recheio bem suculento contendo tiras de bife de patinho grelhadas com bastante tomate e cebola e temperados com vinagre balsâmico. Veja a seguir como se prepara.
TACOS MEXICANOS
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Massa dos tacos:
- 1 xícara (chá) de farinha de milho amarela
- 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 colher (café) de sal
- 1 xícara (chá) de água
- Recheio:
- 300g de patinho em tirinhas
- 1 colher (sopa) de azeite
- 1 cebola média picada
- 3 colheres (sopa) de vinagre balsâmico
- 1 tomate sem pele e sem sementes, picado
- 1 colher (chá) de sal
- Gotinhas de molho de pimenta vermelha
- Montagem:
- 1 xícara (chá) de alface americana picada
- 120g de queijo prato cortado em tiras
MODO DE PREPARO:
- Massa dos tacos: misture a farinha de milho, a farinha de trigo, o azeite e o sal.
- Vá adicionando a água aos poucos e amassando os ingredientes até obter uma massa firme.
- Faça seis bolinhas com a massa, coloque cada bolinha entre duas folhas de plástico e vá abrindo até que fiquem com aparência de uma panqueca fina.
- Esquente uma frigideira antiaderente e coloque nela a massa aberta.
- Deixe por cerca de dois minutos. vire do outro lado e deixe mais dois minutos.
- Retire e dobre ao meio levemente para formar uma barquinha. Distribua em uma assadeira e faça o restante da massa.
- Recheio: refogue a carne no azeite até dourar. Junte a cebola, o vinagre balsâmico, o tomate, o sal e a pimenta. Deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, em fogo baixo.
- Montagem: sobre cada barquinha, coloque um pouco de alface americana e queijo prato. Por cima disso, coloque o recheio de carne. Sirva imediatamente.
Fonte: Castelo Alimentos.