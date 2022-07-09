Ê, trem bão!

Que tal um pastel de angu para petiscar? Confira receita

Fim de semana combina com um bom aperitivo, então, fique de olho na sugestão de HZ para acompanhar seu vinho ou cervejinha
Evelize Calmon

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 02:00

Que tal um pastelzinho de angu para petiscar? O quitute, com recheio suculento de carne moída e um toque de molho barbecue, é a sugestão de HZ para o seu fim de semana.
A receita que você vê abaixo rende em média 25 unidades. Fique de olho nas instruções de preparo da massa, para que não passe do ponto ou fique empelotada.  

PASTEL DE ANGU 

Rendimento: 25 unidades
Tempo de preparo: 60 minutos
Nivel: médio
Pastel de angu
Pastel de angu: recheio tem um toque defumado de barbecue Crédito: Castelo/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • Massa:
  • 2 xícaras (chá) de água
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 colher (café) de bicarbonato de sódio
  • 1 xícara de fubá pré-cozido
  • 1/2 xícara (chá) de polvilho doce
  • Recheio:
  • 300g de carne moída magra
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva
  • 1 cebola pequena picada
  • ½ xícara de tomate pelado picado
  • ½ xícara (chá) de molho barbecue
  • 3 colheres (sopa) de azeitona verde, sem caroço
  • 1 colher (sopa) de amido de milho
  • 1 xícara (chá) de água
  • 1 colher (café) de sal
  • Salsa picada a gosto
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva (para pincelar)
Dica das boas: o bicarbonato de sódio deixa a massa mais crocante.
MODO DE PREPARO:
  1. Refogue a carne no azeite, mexendo sempre para ficar bem solta. Adicione a cebola e deixe mais cinco minutos. 
  2. Adicione o tomate pelado, o molho barbecue, a azeitona picada, o amido de milho dissolvido na água e o sal. Deixe cozinhar até encorpar. Retire e adicione a salsa. Reserve.
  3. Agora, vamos à massa. Leve a água, o azeite e o sal ao fogo e, quando ferver, abaixe o fogo e adicione o bicarbonato de sódio.
  4. Mexa bem e junte o fubá pré-cozido, mexendo vigorosamente para não empelotar. Mexa até que se solte da panela. 
  5. Tire do fogo e coloque sobre uma superfície untada. Deixe amornar. 
  6. Adicione o polvilho e sove por cinco minutos até ficar uma massa firme. 
  7. Abra a massa entre plásticos e corte rodelas de 10cm de diâmetro. 
  8. Recheie cada uma com 1 colher (sopa) do recheio e feche bem, apertando com a ponta de um garfo. 
  9. Vá colocando os pastéis em uma assadeira grande untada com metade do azeite. Pincele-os com o restante do azeite e leve ao forno, deixando assar por cerca de 30 minutos ou até ficarem ligeiramente dourados. Retire e sirva.

