Confira 3 receitas de sanduíche para fazer no fim de semana

Corte o pernil suíno em pedaços grandes.

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e refogue os pedaços de pernil, selando todos os lados.

Coloque os pedaços do pernil em uma travessa, diminua o fogo e acrescente a colher de azeite.

Refogue a cebola por cerca de três minutos.

Adicione mais uma pitada de sal, pimenta e o alho. Refogue por mais dois minutos, mexendo sempre.

Volte os pedaços de pernil à panela de pressão, coloque água, tampe e mantenha o fogo alto.

Quando começar a apitar, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 40 minutos.

Enquanto o pernil cozinha, pegue a cebola, tomate, pimentão vermelho, cheiro-verde e misture em uma tigela.

Adicione o azeite e o vinagre. Depois, coloque sal e pimenta-do-reino a gosto. Mexa e reserve.

Após 40 minutos do pernil na panela, desligue o fogo e, quando todo o vapor sair, abra a tampa.

Transfira o pernil para uma travessa e desfie com dois garfos.