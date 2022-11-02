Confira 3 receitas de sanduíche para fazer no fim de semana

Criado na vila inglesa de Sandwich, pelo conde John Montagu (1718-1792), o sanduíche é sempre uma ótima opção de comida rápida e barato na hora da fome. Versátil, o quitute possibilita inúmeras combinações.
Escolhemos três receitas de sanduba para lhe inspirar: pulled pork com coleslaw (feito de carne de porco desfiada e salada americana de repolho), mini-sanduíches com molho apimentado e sanduíche de pernil com vinagrete e queijo. Desejou? Veja o passo a passo.
SANDUÍCHE PULLED PORK COM COLESLAW
INGREDIENTES:
- Pão redondo
- 1 sobrepaleta suína
- 4 laranjas
- 2 cebolas
- 4 dentes de alho
- 2 folhas de louro
- 1 colher de páprica defumada
- 2 xícaras de repolho roxo picado
- 2 xícaras de repolho branco picado
- 500g de maionese
- Sal e pimenta preta a gosto
MODO DE PREPARO:
- Tempere a carne com sal e pimenta.
- Junte a cebola e o alho picados, o suco de laranja, o louro, a páprica e deixe marinando por 24 horas.
- Depois, coloque todo o conteúdo em uma panela de pressão e cozinhe por 25 minutos (conte o tempo assim que pegar pressão).
- Desfie a carne e misture o caldo que sobrar na panela.
- Para a coleslaw: misture os repolhos e tempere com sal e pimenta.
- Misture a maionese e conserve gelado.
- Montagem: corte o pão ao meio, coloque a coleslaw na parte de baixo e cubra com uma camada generosa de carne suína desfiada. Tampe o pão e prenda com um palito grande para não desmanchar até o momento de comer.
MINI-SANDUÍCHES COM MOLHO APIMENTADO
INGREDIENTES:
- Brioches:
- 250g de farinha de trigo
- 120ml de leite
- 50g de manteiga
- 3 gemas
- 1 colher (sopa) de açúcar
- 1 colher (chá) de fermento biológico seco
- ½ colher (chá) de sal
- Molho apimentado:
- 200 g de maionese
- 1 colher (chá) de mostarda escura
- 1 colher (chá) de pimenta calabresa
- 1 colher (chá) de cebola em flocos
- 1 colher (chá) de orégano seco
- 1 colher (sopa) de suco de limão
- Pimenta-do-reino
MODO DE PREPARO:
- Misture o leite, o fermento e o açúcar e aguarde 10 minutos.
- Junte os demais ingredientes, misture bem e sove por 10 minutos.
- Deixe a massa crescer até dobrar de volume – cerca de uma hora.
- Divida a massa em pedaços de 25g cada um e molde bolinhas.
- Deixe crescer por 15 minutos.
- Asse em forno preaquecido em 180ºC por 15 minutos, até que estejam dourados.
MODO DE PREPARO:
- Pique a pimenta calabresa seca ou macere em um pilão, para obter pedaços bem pequenos.
- Misture todos os ingredientes e reserve por duas horas antes de servir – assim, os ingredientes secos irão se hidratar na maionese e os sabores ficarão mais evidentes.
- Para montar os sanduíches, corte fatias de salaminho com 3 ou 4 milímetros de espessura.
- Abra os brioches, sirva uma colher de molho e duas fatias de salaminho.
SANDUÍCHE DE PERNIL COM VINAGRETE E QUEIJO
INGREDIENTES:
- Pão crocante
- Queijo muçarela fatiado
- 1 kg de pernil suíno temperado
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola
- 1 e ½ colher (sopa) de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Vinagrete:
- 1 cebola roxa picada
- 2 tomates picados
- 1 pimentão vermelho picado
- ½ xícara de cheiro-verde picado
- 100 ml de azeite
- ½ xícara de vinagre de maçã
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Corte o pernil suíno em pedaços grandes.
- Em uma panela de pressão, coloque o azeite e refogue os pedaços de pernil, selando todos os lados.
- Coloque os pedaços do pernil em uma travessa, diminua o fogo e acrescente a colher de azeite.
- Refogue a cebola por cerca de três minutos.
- Adicione mais uma pitada de sal, pimenta e o alho. Refogue por mais dois minutos, mexendo sempre.
- Volte os pedaços de pernil à panela de pressão, coloque água, tampe e mantenha o fogo alto.
- Quando começar a apitar, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 40 minutos.
- Enquanto o pernil cozinha, pegue a cebola, tomate, pimentão vermelho, cheiro-verde e misture em uma tigela.
- Adicione o azeite e o vinagre. Depois, coloque sal e pimenta-do-reino a gosto. Mexa e reserve.
- Após 40 minutos do pernil na panela, desligue o fogo e, quando todo o vapor sair, abra a tampa.
- Transfira o pernil para uma travessa e desfie com dois garfos.
- Pegue o pão, adicione duas fatias de queijo e coloque o pernil desfiado em cima, para o queijo derreter. Coloque duas colheres de vinagrete por cima do pernil e sirva em seguida.
Fonte: Unium. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.