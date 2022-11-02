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Confira 3 receitas de sanduíche para fazer no fim de semana

Pulled pork com coleslaw, mini-sanduíche com molho apimentado e sanduba de pernil com vinagrete e queijo são as dicas de HZ
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 07:00

Criado na vila inglesa de Sandwich, pelo conde John Montagu (1718-1792), o sanduíche é sempre uma ótima opção de comida rápida e barato na hora da fome. Versátil, o quitute possibilita inúmeras combinações.
Escolhemos três receitas de sanduba para lhe inspirar: pulled pork com coleslaw (feito de carne de porco desfiada e salada americana de repolho), mini-sanduíches com molho apimentado e sanduíche de pernil com vinagrete e queijo. Desejou? Veja o passo a passo.

SANDUÍCHE PULLED PORK COM COLESLAW

INGREDIENTES: 
  • Pão redondo
  • 1 sobrepaleta suína
  • 4 laranjas
  • 2 cebolas
  • 4 dentes de alho
  • 2 folhas de louro
  • 1 colher de páprica defumada
  • 2 xícaras de repolho roxo picado
  • 2 xícaras de repolho branco picado
  • 500g de maionese
  • Sal e pimenta preta a gosto
Sanduíche pulled pork
Sanduíche de pulled pork com salada coleslaw Crédito: Unium/Divulgação
MODO DE PREPARO:
  1. Tempere a carne com sal e pimenta. 
  2. Junte a cebola e o alho picados, o suco de laranja, o louro, a páprica e deixe marinando por 24 horas. 
  3. Depois, coloque todo o conteúdo em uma panela de pressão e cozinhe por 25 minutos (conte o tempo assim que pegar pressão).
  4. Desfie a carne e misture o caldo que sobrar na panela.
  5. Para a coleslaw: misture os repolhos e tempere com sal e pimenta. 
  6. Misture a maionese e conserve gelado. 
  7. Montagem: corte o pão ao meio, coloque a coleslaw na parte de baixo e cubra com uma camada generosa de carne suína desfiada. Tampe o pão e prenda com um palito grande para não desmanchar até o momento de comer.

MINI-SANDUÍCHES COM MOLHO APIMENTADO

INGREDIENTES: 
  • Brioches:
  • 250g de farinha de trigo
  • 120ml de leite
  • 50g de manteiga
  • 3 gemas
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • 1 colher (chá) de fermento biológico seco
  • ½ colher (chá) de sal
  • Molho apimentado:
  • 200 g de maionese
  • 1 colher (chá) de mostarda escura
  • 1 colher (chá) de pimenta calabresa
  • 1 colher (chá) de cebola em flocos
  • 1 colher (chá) de orégano seco
  • 1 colher (sopa) de suco de limão
  • Pimenta-do-reino
Mini-sanduíches com molho apimentado
Mini-sanduíches com molho apimentado Crédito: Unium/Divulgação
MODO DE PREPARO:
  1. Misture o leite, o fermento e o açúcar e aguarde 10 minutos. 
  2. Junte os demais ingredientes, misture bem e sove por 10 minutos. 
  3. Deixe a massa crescer até dobrar de volume – cerca de uma hora. 
  4. Divida a massa em pedaços de 25g cada um e molde bolinhas. 
  5. Deixe crescer por 15 minutos. 
  6. Asse em forno preaquecido em 180ºC por 15 minutos, até que estejam dourados.
MODO DE PREPARO: 
  1. Pique a pimenta calabresa seca ou macere em um pilão, para obter pedaços bem pequenos. 
  2. Misture todos os ingredientes e reserve por duas horas antes de servir – assim, os ingredientes secos irão se hidratar na maionese e os sabores ficarão mais evidentes. 
  3. Para montar os sanduíches, corte fatias de salaminho com 3 ou 4 milímetros de espessura. 
  4. Abra os brioches, sirva uma colher de molho e duas fatias de salaminho.

SANDUÍCHE DE PERNIL COM VINAGRETE E QUEIJO

INGREDIENTES: 
  • Pão crocante
  • Queijo muçarela fatiado
  • 1 kg de pernil suíno temperado
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cebola
  • 1 e ½ colher (sopa) de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Vinagrete:
  • 1 cebola roxa picada
  • 2 tomates picados
  • 1 pimentão vermelho picado
  • ½ xícara de cheiro-verde picado
  • 100 ml de azeite
  • ½ xícara de vinagre de maçã
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
Sanduíche de pernil com vinagrete e queijo
Sanduíche de pernil com vinagrete e queijo Crédito: Unium/Divulgação
MODO DE PREPARO: 
  1. Corte o pernil suíno em pedaços grandes. 
  2. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e refogue os pedaços de pernil, selando todos os lados. 
  3. Coloque os pedaços do pernil em uma travessa, diminua o fogo e acrescente a colher de azeite. 
  4. Refogue a cebola por cerca de três minutos. 
  5. Adicione mais uma pitada de sal, pimenta e o alho. Refogue por mais dois minutos, mexendo sempre. 
  6. Volte os pedaços de pernil à panela de pressão, coloque água, tampe e mantenha o fogo alto. 
  7. Quando começar a apitar, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 40 minutos. 
  8. Enquanto o pernil cozinha, pegue a cebola, tomate, pimentão vermelho, cheiro-verde e misture em uma tigela. 
  9. Adicione o azeite e o vinagre. Depois, coloque sal e pimenta-do-reino a gosto. Mexa e reserve. 
  10. Após 40 minutos do pernil na panela, desligue o fogo e, quando todo o vapor sair, abra a tampa. 
  11. Transfira o pernil para uma travessa e desfie com dois garfos. 
  12. Pegue o pão, adicione duas fatias de queijo e coloque o pernil desfiado em cima, para o queijo derreter. Coloque duas colheres de vinagrete por cima do pernil e sirva em seguida.
Fonte: Unium. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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