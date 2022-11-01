Restaurantes veganos servem de pizza a churrasco no ES

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PIZZA NAPOLITANA

A Bontà Forno e Cucina desenvolveu um menu vegano com entrada e seis opções de pizza (uma delas doce). Além da Marguerita Vegana (molho de tomate italiano, queijo vegano e manjericão/R$ 46), estão disponíveis a Shiitake e Zucca (molho de abóbora, cogumelo, queijo vegano e manjericão/R$ 54) e a Siciliana Vegana, lançada recentemente, com molho de tomate, carne de jaca, queijo vegano, raspas de limão siciliano, manjericão e azedinha orgânica (R$ 56). Rua Antônio Ataíde, 218, Centro, Vila Velha. (27) 99946-7066. FOTO: Bruno Coelho

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CHURRASCO VEGETAL

Com cardápio 100% vegetal, a Casa Panapaná é considerada a primeira churrascaria vegana do Brasil. Um dos carros-chefes é a Parrillada Vip, degustação com todos os itens da churrasqueira: palmito, cogumelos, hambúrguer e linguiça vegetais, legumes, batata frita e arroz (R$ 162). Até 13 de novembro, o restaurante participa do festival ES Restaurant Week, com menus promocionais de entrada, prato e sobremesa no almoço (R$ 68,90 por pessoa) e no jantar (R$ 78,90 por pessoa). Rua Constante Sodré, 342, Santa Lucia, Vitória. (27) 99795-6157. Delivery: iFood e Americanas. FOTO: Reprodução/Instagram

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MENU VARIADO

O restaurante Casa Graviola dedica parte de seu menu a receitas veganas. Entre as opções de entrada há guacamole (R$ 48) e salada de vegetais tostados com tahine e melado de cana (R$ 42). A lasanha de vegetais, feita com abobrinha, berinjela, queijo vegano e molho de tomate (R$ 58), o nhoque ao pesto de manjericão (R$ 52) e a banoffee com doce de leite e chantili veganos (R$ 28) também são itens livres de proteína animal. Rua Elesbão Linhares, 41, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608. Delivery: iFood. FOTO: Casa Graviola/Divulgação

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CARDÁPIO DO DIA