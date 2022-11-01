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Menu vegetal

Restaurantes veganos servem de pizza a churrasco no ES

No Dia do Veganismo, 1° de novembro, conheça locais onde é possível comer pratos à base de plantas e livres de proteína animal
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 18:36

Pizza napolitana, parrilhada, lasanha, feijoada e até banoffee estão entre as receitas 100% vegetais encontradas em cardápios de restaurantes capixabas. Aproveitamos o Dia do Veganismo, 1º de novembro, para sugerir algumas delas. 
Os alimentos veganos, que não contêm proteínas de origem animal e baseiam-se em plantas, já são uma realidade na nossa gastronomia. Tanto nos aplicativos de delivery quanto no circuito de restaurantes, a oferta de pratos pensados para os adeptos do "plant-based" só aumenta. Confira dicas e novidades a seguir.  

01

PIZZA NAPOLITANA

A Bontà Forno e Cucina desenvolveu um menu vegano com entrada e seis opções de pizza (uma delas doce). Além da Marguerita Vegana (molho de tomate italiano, queijo vegano e manjericão/R$ 46), estão disponíveis a Shiitake e Zucca (molho de abóbora, cogumelo, queijo vegano e manjericão/R$ 54) e a Siciliana Vegana, lançada recentemente, com molho de tomate, carne de jaca, queijo vegano, raspas de limão siciliano, manjericão e azedinha orgânica (R$ 56). Rua Antônio Ataíde, 218, Centro, Vila Velha. (27) 99946-7066. FOTO: Bruno Coelho

02

CHURRASCO VEGETAL

Com cardápio 100% vegetal, a Casa Panapaná é considerada a primeira churrascaria vegana do Brasil. Um dos carros-chefes é a Parrillada Vip, degustação com todos os itens da churrasqueira: palmito, cogumelos, hambúrguer e linguiça vegetais, legumes, batata frita e arroz (R$ 162). Até 13 de novembro, o restaurante participa do festival ES Restaurant Week, com menus promocionais de entrada, prato e sobremesa no almoço (R$ 68,90 por pessoa) e no jantar (R$ 78,90 por pessoa). Rua Constante Sodré, 342, Santa Lucia, Vitória. (27) 99795-6157. Delivery: iFood e Americanas. FOTO: Reprodução/Instagram    

03

MENU VARIADO

O restaurante Casa Graviola dedica parte de seu menu a receitas veganas. Entre as opções de entrada há guacamole (R$ 48) e salada de vegetais tostados com tahine e melado de cana (R$ 42). A lasanha de vegetais, feita com abobrinha, berinjela, queijo vegano e molho de tomate (R$ 58), o nhoque ao pesto de manjericão (R$ 52) e a banoffee com doce de leite e chantili veganos (R$ 28) também são itens livres de proteína animal. Rua Elesbão Linhares, 41, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608. Delivery: iFood. FOTO: Casa Graviola/Divulgação

04

CARDÁPIO DO DIA

O Mãe Divina é um clássico do almoço vegano em Vila Velha e oferece um menu diferente a cada dia. A entrada e a sobremesa sempre mudam, assim como o prato principal - que pode ser árabe (foto/kafta, tabule, homus e arroz de açafrão com amêndoas), indiano (curry, samosa, chutney de manga e arroz) ou bem brasileiro, quando entra em cena a feijoada acompanhada de farofa, arroz, couve e laranja. Rua Domingos Leal, 200, Olaria, Vila Velha. (27) 3062-3366. Delivery: iFood e Americanas. FOTO: Reprodução/Instagram   

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