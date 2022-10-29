Vai um pastel aí? Conheça versão colorida e até de chocotone

Se tem um petisco que é a cara do brasileiro, esse petisco é o pastel. Seja na feira, na pastelaria ou no bar, a iguaria pode ser considerada um patrimônio nacional. No Espírito Santo, os capixabas não só adoram um pastelzinho como criaram para essa delícia novas e criativas versões. Tem recheio até de chocotone!

Além de sabores tradicionais, como carne, queijo e frango, a empreendedora Mylena Ribeiro, de 25 anos, tem apostado em combinações exóticas para servir em seu trailer, na Praça de Itararé, em Vitória. Por lá, os pastéis ganham recheios como marshmallow, palha italiana, creme de avelã e, já no clima do Natal, chocotone.

O pastel doce de marshmallow faz sucesso na Praça de Itararé, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

“Eu trabalhava apenas com sabores tradicionais, mas depois fui inventando. Pensava: ‘e se eu fizesse um pastel de brigadeiro?’ Então, eu criava, provava e depois colocava no cardápio. Assim foi com marshmallow, palha italiana e outros”, contou Mylena.

Segundo ela, a reação do público na hora de dar aquela 'olhadinha' no cardápio é sempre engraçada. “No início, as pessoas não conhecem os sabores diferentes e sempre imaginam se, de fato, vai ficar gostoso. Nessa hora eu mostro como faço, os recheios, e elas vão se interessando. Depois que o cliente prova, geralmente aprova”, afirmou.

Mylena Ribeiro vende pastéis com recheios exóticos Crédito: Vitor Jubini

Também em Vitória, só que em Jardim da Penha, a pastelaria Pastelonça trabalha com formatos gigantes da iguaria. No cardápio do local, há pastéis com 35 centímetros de largura e também o famoso “PF”, que conta com nada menos do que nove recheios.

O pastel "PF" recebe até nove diferentes recheios Crédito: Vitor Jubini

Vendido a R$ 30, o pastel “PF” é recheado com carne, frango, presunto, queijo, milho, salada, requeijão Catupiry, carne seca e até banana. É preciso ter muito apetite para encarar um desses. Segundo o proprietário da pastelaria, Delton Pereira, 59, muitos 'guerreiros' costumam pedir a versão exagerada do cardápio.

“Quando alguém come um pastel de tamanho tradicional, parece que fica com um gosto de ‘quero mais’. Por isso, resolvemos ampliar o pastel e criar algo não só de qualidade, mas com abundância. Sobre o ‘PF’, pensamos naquelas pessoas que comem com força. Pode acreditar, mas o ‘PF’ tem uma boa saída”, ressaltou Delton.

Além dos recheios e formatos diferentes, também dá para encontrar na Capital pastéis que impressionam pelo visual fora do comum. Um exemplo são os pastéis coloridos da Parada Ibiraçu, franquia de uma tradicional lanchonete do Norte do Estado. Seu cardápio tem pastel com massa vermelha, marrom e até verde.

De acordo com um dos proprietários da franquia, Thiago Pignaton, a massa colorida é saborizada, ou seja, cada cor corresponde a um gosto diferente.

Franquia de lanchonete em Ibiraçu lançou pastéis com massa colorida Crédito: Vitor Jubini

“A massa verde é de cebolinha e salsa; a vermelha, de sabor pimenta, e a massa marrom é a nossa versão de chocolate. Temos uma diversidade para agradar a todos os paladares”, contou Thiago, ressaltando que uma de suas lojas em Vitória fica aberta 24 horas. “Dá para comer pastel colorido às três da manhã se bater vontade”, brincou.

Ficou com vontade de provar esses pastéis diferentões? Veja em detalhes como e onde encontrá-los:

PASTEL DO URSO

O Pastel do Urso fica localizado na Praça de Itararé, em Vitória, ao lado do supermercado Extrabom. No cardápio, há vários pastéis com sabores doces inusitados, como marshmallow, chocotone, palha italiana, brigadeiro e creme de avelã. O preço da unidade é R$ 8. Horário de funcionamento: segunda e terça-feira, das 13h às 22h30; quarta, das 16h às 22h30; quinta, das 13h às 22h30; sexta, das 13h às 18h; sábado, das 18h às 23h; domingo, das 13h às 23h. Mais informações (27) 99686-1022.



PASTELONÇA VITÓRIA

Localizada na Avenida Luiz Manoel Vellozo, em Jardim da Penha, Vitória, a Pastelonça trabalha com dois tamanhos de pastel: 35 cm, como recheio à escolha, e o chamado ‘PF’, que conta com nove recheios. O pastel de 35cm custa R$ 12 (com recheio simples) e o “PF”, R$ 30. Horário de funcionamento: de domingo a quinta, das 16h às 22h30; sábado, das 19h às 22h30. Delivery pelo Ifood. Mais informações: @pasteloncavitoria (Instagram).

PARADA IBIRAÇU