Festival celebra a gastronomia alemã em Domingos Martins

As influência da imigração alemã na Região Serrana do Estado é destaque na segunda edição do Festival Cozinha das Montanhas Capixabas, que realiza sua primeira etapa em Domingos Martins, de 27 de outubro a 27 de novembro, com opções especiais nos cardápios de 26 estabelecimentos.

A segunda etapa acontecerá em novembro, em um festival que começará com aulas-shows, atrações musicais e restaurantes reunidos no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, em Venda Nova do Imigrante.

Durante os 30 dias da etapa martinense, estarão em cartaz pratos e sanduíches que servem de uma a quatro pessoas e custam a partir de R$ 25. Sobremesas, tortas doces, cafés e licores também integram a seleção criada para o festival.

O Festival Cozinha das Montanhas Capixabas é realizado pelo Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau com apoio do Instituto Panela de Barro, da Prefeitura de Domingos Martins e da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-ES).

CONHEÇA OS PARTICIPANTES

RESTAURANTE FLOR DE LIZ - Eisbein com chucrute, batata e salsichas branca e vermelha (R$ 128/duas pessoas). Contato: (27) 99698-5851.

- Eisbein com chucrute, batata e salsichas branca e vermelha (R$ 128/duas pessoas). Contato: (27) 99698-5851. CASA AMARELA POUSADA - Kabuli pulao de cordeiro (R$ 149/duas pessoas). Contato: (27) 99973-3811.

- Kabuli pulao de cordeiro (R$ 149/duas pessoas). Contato: (27) 99973-3811. MAIS UM FAST FOOD - Lanche X-Martinense (pão brioche, hambúrguer de 120g, farofa de bacon, cream cheese, cheddar em fatias, cebola roxa, rúcula, alface, tomate selado, molho verde, catchup de goiabada com bacon/R$ 29,99/R$ 39,99 com 200g e batata frita). Contato: (27) 99632-1096.



- Lanche X-Martinense (pão brioche, hambúrguer de 120g, farofa de bacon, cream cheese, cheddar em fatias, cebola roxa, rúcula, alface, tomate selado, molho verde, catchup de goiabada com bacon/R$ 29,99/R$ 39,99 com 200g e batata frita). Contato: (27) 99632-1096. WINE & BEER - Deutsche Vorspeise (R$ 129,90/três ou quatro pessoas). Contato: (27) 99858-6739.



Pratos do festival

QUEIJO DE TÁBUA - Macarrão na panela de queijo com carne (R$ 79/individual). Contato: (27) 99935-7644.

- Macarrão na panela de queijo com carne (R$ 79/individual). Contato: (27) 99935-7644. RESTAURANTE E POUSADA RECANTO SANTO ANTÔNIO - Batata Sauerrahm (R$ 35/duas pessoas). Contato: (27) 99935-7644.



- Batata Sauerrahm (R$ 35/duas pessoas). Contato: (27) 99935-7644. CAFETERIA MÜLLER - Sanduíche Alemão (pão francês, linguiça de porco, chucrute, cebola, alface e tomate/R$ 25/individual). (27) 99600-1603.



- Sanduíche Alemão (pão francês, linguiça de porco, chucrute, cebola, alface e tomate/R$ 25/individual). (27) 99600-1603. CAFÉ KOEHLER - Waffle de banoffee com creme de mascarpone feito na nata fresca da região (R$ 22/duas pessoas). (27) 99971-0703 e 99573-0457.



Pratos do festival

CERVEJARIA TRARKO - Eisbein na parrilha acompanhado de batata empanada com queijo parmesão e geleia de maçã com pimenta (R$ 126/duas pessoas). (27) 99901-8827.

- Eisbein na parrilha acompanhado de batata empanada com queijo parmesão e geleia de maçã com pimenta (R$ 126/duas pessoas). (27) 99901-8827. RESTAURANTE FRITZ FRIDA - Eisbein Mit Wurst (R$ 126/duas pessoas). Contato: (27) 3268-1808.



- Eisbein Mit Wurst (R$ 126/duas pessoas). Contato: (27) 3268-1808. CERVEJARIA BARBA RUIVA - Chapa Alemã do Barba (R$ 169, três pessoas). Contato: (27) 99255-3028.

- Chapa Alemã do Barba (R$ 169, três pessoas). Contato: (27) 99255-3028. KLEIN SABORES CAFETERIA - Torta de morango da casa (R$ 14 a fatia). Contato: (27) 99898-2818.

RESTAURANTE CAMINHO DO IMIGRANTE - Eisbein (joelho de porco), acompanhado de chucrute salteado com bacon, salsicha alemã branca e vermelha, purê de maçã e batata (R$ 119/duas pessoas). Contato: (27) 3268-1137.

- Eisbein (joelho de porco), acompanhado de chucrute salteado com bacon, salsicha alemã branca e vermelha, purê de maçã e batata (R$ 119/duas pessoas). Contato: (27) 3268-1137. FOGO & SABOR - Costela de porco acompanhada de geleia de amora com pimenta (sob encomenda/R$ 75 o quilo). Contato: (27) 99805-8801 e (27) 99609-2408.



- Costela de porco acompanhada de geleia de amora com pimenta (sob encomenda/R$ 75 o quilo). Contato: (27) 99805-8801 e (27) 99609-2408. RESTAURANTE FAZENDA IMPERIAL - Típico Holandês Stamppot (R$ 74,90 o quilo). Contato: (27) 99995-1716.



- Típico Holandês Stamppot (R$ 74,90 o quilo). Contato: (27) 99995-1716. RESTAURANTE DELÍCIAS DA TILÁPIA - Apfelstrudel (R$ 20/individual). Contato: (27) 99917-1787.

Pratos do festival

EMPÓRIO 85 WINE BAR - Poboys85 (pão com fermentação de 12 horas, peito de boi ou copa lombo, salada tropical e molho barbecue/R$ 45/individual). Contato: (27) 99523-3834 e (27) 99523-3834.

- Poboys85 (pão com fermentação de 12 horas, peito de boi ou copa lombo, salada tropical e molho barbecue/R$ 45/individual). Contato: (27) 99523-3834 e (27) 99523-3834. VINÍCOLA VALE DO ECO - vinho de uva rosé e tinto e de jabuticaba (R$ 35 cada um), licor de chocolate com menta, café, nozes, gengibre e outros sabores (R$ 20 cada um). Contato: (27) 99713-4373.



- vinho de uva rosé e tinto e de jabuticaba (R$ 35 cada um), licor de chocolate com menta, café, nozes, gengibre e outros sabores (R$ 20 cada um). Contato: (27) 99713-4373. SOMBRA DA SERRA - Galinhada da Serra (R$ 94,90/de duas a três pessoas). Contato: (27) 99959-3093.

- Galinhada da Serra (R$ 94,90/de duas a três pessoas). Contato: (27) 99959-3093. SÍTIO RECANTO DA ROÇA - Tilápia à moda pomerana (R$ 120/duas pessoas). Contato: (27) 99817-9239.

Pratos do festival